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Военная операция на Украине ,  
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Молдавия закроет больше половины центров для украинских беженцев

В Молдавии оставят 15 центров для украинских беженцев к концу 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

В Молдавии планируют закрыть больше половины из 38 центров временного размещения украинских беженцев до конца 2024 года, действовать будут 13–15 центров, заявил министр труда и социальной защиты страны Алексей Бузу в программе на Radio Moldova.

«Наш план состоит в том, чтобы к концу 2024 года у нас было 13–15 центров, потому что это кризисная служба, и идея заключалась в том, чтобы люди находились в этом временном центре до тех пор, пока правительство не найдет для них долгосрочный вариант, что мы и постараемся сделать», — сказал Бузу.

Он объяснил, что центры закрываются, так как для каждой семьи и каждого человека власти Молдавии предлагают альтернативные варианты размещения.

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Фото:Александр Река / ТАСС

После начала Россией военной операции на Украине в Молдавии заработали 130 центров для украинских беженцев, но позже число тоже сократилось до 38, отмечает Radio Moldova. По его данным, после начала боевых действий через Молдавию прошли около 1 млн украинских беженцев, из которых более 100 тыс. остались в стране.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на конец декабря 2023 года, в Европе насчитывалось более 5,9 млн беженцев из Украины. В Молдавии по состоянию на 14 января 2024 года находятся около 120 тыс. беженцев, отмечает ООН.

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Молдавия украинские беженцы беженцы из Украины
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