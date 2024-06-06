Bild узнал план Германии на случай войны

Из нового военного плана следует, что в Германии в случае конфликта вернется обязательная военная служба, власти начнут массовую эвакуацию, а через страну пойдут эшелоны войск НАТО

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительство Германии представило новый военный план, пишет Bild. Документ закрепляет меры, которые необходимо предпринять во время потенциального военного конфликта.

В рамках плана войска НАТО будут переброшены через всю страну на восточный фланг, где будут располагаться немецкие силы. Власти смогут отдать приказ о срочной эвакуации из ряда районов страны, при этом запрещено разделять семьи.

Правительство сможет обязать компании производить товары только для нужд обороны. Больницы в свою очередь должны быть готовы к «внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени».

Из-за потенциального кризиса поставок продовольствия правительство будет хранить пшеницу, рожь и овес на секретных складах. В Германии также существует чрезвычайный резерв (рис, бобовые) для обеспечения населения, преимущественно в городских центрах, одним горячим обедом в день, следует из документа.

В случае крупного конфликта в стране вернется обязательная военная служба: граждане могут быть призваны в армию в любое время. Служба занятости при этом сможет обязать граждан старше 18 лет работать на определенной работе, к примеру на почте и в пекарнях.

Süddeutsche Zeitung писала, что «Рамочные рекомендации по общей обороне» были одобрены правительством ФРГ еще в январе 1989 года, когда Германия была разделена. Теперь немецкий кабмин хочет принять новые общие руководящие принципы защиты в чрезвычайных ситуациях — то есть речь идет об адаптации текста более старого документа.

Из рекомендаций, которые приводила SZ, следует, что в случае конфликта полномочия канцлера значительно возрастут: он станет руководить обороной страны, пишет газета. Также из документа следует, что государство может конфисковать продукты питания при их нехватке из супермаркетов. Также там сказано, что в случае конфликта женщин в возрасте от 18 до 55 лет могут обязать работать в гражданской системе здравоохранения и стационарных военных госпиталях.

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич говорил, что государства НАТО ведут учет населения, готовясь к возможной мобилизации на фоне военной операции.

В марте Financial Times писала, что президенты Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис призывают европейские государства — члены НАТО довести военные расходы до уровня «времен холодной войны» и рассмотреть возвращение обязательной службы в армии. Они полагают, что она поможет создать более боеспособные резервные силы и справиться с проблемами при пополнении личного состава.