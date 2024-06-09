Welt узнала о поиске Макроном союзников для отправки военных на Украину

Франция направила десяткам западных стран предложение присоединиться к коалиции по отправке военных инструкторов на Украину, но ФРГ выступила против, выяснила Welt. Москва предупреждала, что такие военные будут «законной целью»

Эмманюэль Макрон (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Французский президент Эмманюэль Макрон пытается создать коалицию западных стран для совместной отправки военных инструкторов на Украину, сообщает немецкая Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники.

По данным газеты, на прошлой неделе начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард направил письмо десяткам западных стран, в том числе США, Великобритании, Польше, Нидерландам, Дании и Швеции, в котором пригласил их принять участие в учебной миссии на Украине в рамках многонациональной «коалиции желающих». В то же время в ФРГ оно направлено не было: источники Welt уточнили, что это связано с демонстративным нежеланием правительства Германии направлять свои войска на Украину в любом виде.

Собеседники газеты также рассказали, что миссия на Украине с участием военных инструкторов, по плану Макрона, может быть реализована под эгидой уже существующей учебной миссии ЕС в Украине EUMAM. Однако, чтобы это произошло, необходимо изменить мандат миссии, напоминает Welt. В то же время, отмечает газета, такое вполне возможно: летом параметры EUMAM должны быть пересмотрены, а в ноябре ее необходимо будет продлить.

Источники отмечают, что пока инициатива Парижа сталкивается с сопротивлением в большинстве стран. Так, правительства Германии, Италии и Испании выразили опасения, что отправка военных инструкторов может создать значительный риск эскалации и «еще глубже» втянуть Запад в конфликт. Венгрия, в свою очередь, еще в конце мая заявила, что у Украины нет никаких шансов одержать верх над Россией.

Дискуссия о возможном вводе войск западных стран на Украину началась в конце февраля, когда такой вариант впервые не исключил Макрон. В марте он допустил и проведение наземной операции против российской армии. Условиями отправки западных войск на Украину будут соответствующий запрос Киева и прорыв фронта, уточнял французский лидер в начале мая.

В конце мая главком ВСУ Александр Сырский подписал документы, «которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». А спустя еще несколько дней депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на собственный источники заявил, что первая группа инструкторов уже направилась в страну.

Российский президент Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств 5 июня заявил, что западные военные инструкторы и советники уже присутствуют на Украине и, «к сожалению для них, несут потери». В Кремле предупреждали, что иностранные военные, которые тренируют ВСУ на территории страны, не защищены от ударов, у них «нет никаких иммунитетов».