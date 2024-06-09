МЧС сообщило о спасении семи человек из-под завалов в Луганске
Аварийно-спасательные работы на месте удара по жилому дому в Луганске завершены, из-под завалов удалось спасти семь человек, сообщило МЧС России.
ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами ATACMS 7 июня. В результате удара обрушился подъезд жилого дома по адресу квартал Ватутина 22, еще более десяти зданий и сооружений в районе получили повреждения.
По последним данным, число погибших составляет шесть человек, пострадавших — более 60. Накануне в республике прошел день траура по погибшим.
Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте (статья 205 Уголовного кодекса). Российский МИД пообещал наказать причастных к обеим атакам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обстрелы «акциями устрашения» и заявила, что «натовский почерк очевиден».
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