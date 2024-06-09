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Военная операция на Украине ,  
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МЧС сообщило о спасении семи человек из-под завалов в Луганске

МЧС: семь человек спасли из-под завалов обстрелянного жилого дома в Луганске
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате обстрела Луганска ракетами ATACMS 7 июня обрушился подъезд жилого дома в восточной части города, шесть человек погибли, более 60 пострадали. В МЧС сообщили о спасении из-под завалов еще семи человек
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Аварийно-спасательные работы на месте удара по жилому дому в Луганске завершены, из-под завалов удалось спасти семь человек, сообщило МЧС России.

ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами ATACMS 7 июня. В результате удара обрушился подъезд жилого дома по адресу квартал Ватутина 22, еще более десяти зданий и сооружений в районе получили повреждения.

По последним данным, число погибших составляет шесть человек, пострадавших — более 60. Накануне в республике прошел день траура по погибшим.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте (статья 205 Уголовного кодекса). Российский МИД пообещал наказать причастных к обеим атакам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обстрелы «акциями устрашения» и заявила, что «натовский почерк очевиден».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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