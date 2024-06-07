Минстрой ЛНР: обрушившийся в результате обстрела дом в Луганске восстановят

В ЛНР заявили о возможности восстановить обрушившийся в Луганске дом

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Пострадавший от обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) дом в квартале Ватутина в Луганске подлежит восстановлению, заявила первый заместитель министра строительства и ЖКХ ЛНР Татьяна Буряк. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Строительные конструкции первого и четвертого подъездов не нарушены, риск обрушения по ним отсутствует», — отметила Буряк.

По ее словам, дополнительное обследование необходимо в третьем и четвертом подъездах, где произошли обвалы. В этих подъездах повреждены плиты перекрытия.

7 июня в результате обстрела ВСУ более десяти зданий и сооружений получили повреждения. В частности, обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома. Спасатели приступили к разбору завалов, по их данным, под обломками могут находиться люди.

В результате удара пострадали более 50 человек. По данным Минобороны России, город атаковали пятью ракетами ATACMS американского производства, четыре ракеты были сбиты ПВО.