В ЛНР заявили о возможности восстановить обрушившийся в Луганске дом
Пострадавший от обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) дом в квартале Ватутина в Луганске подлежит восстановлению, заявила первый заместитель министра строительства и ЖКХ ЛНР Татьяна Буряк. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
«Строительные конструкции первого и четвертого подъездов не нарушены, риск обрушения по ним отсутствует», — отметила Буряк.
По ее словам, дополнительное обследование необходимо в третьем и четвертом подъездах, где произошли обвалы. В этих подъездах повреждены плиты перекрытия.
7 июня в результате обстрела ВСУ более десяти зданий и сооружений получили повреждения. В частности, обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома. Спасатели приступили к разбору завалов, по их данным, под обломками могут находиться люди.
В результате удара пострадали более 50 человек. По данным Минобороны России, город атаковали пятью ракетами ATACMS американского производства, четыре ракеты были сбиты ПВО.
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности