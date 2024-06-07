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Военная операция на Украине ,  
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МИД пообещал наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Причастные к ударам по Луганску и Херсонской области лица понесут неотвратимое заслуженное наказание, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден», — сказала она.

Захарова также назвала обстрелы населенных пунктов Донбасса, Белгородской, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и других российских регионов бессмысленными и жестокими, добавив, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют «все эти чудовищные злодеяния».

Число жертв обстрела в Херсонской области выросло до 22
Политика
Фото:SALDO_VGA / Telegram

В результате обстрела Луганска 7 июня ракетами ATACMS 57 человек пострадали и четыре погибли. Более десяти зданий и сооружений получили повреждения. Подъезд одного из домов с первого по пятый этаж обрушился. МЧС сообщало, что два человека могут находиться под завалами.

Обстрелу также подверглось село Садовое Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали село дважды: с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из РСЗО HIMARS. Оба раза удар пришелся по местному магазину. В результате, по последним данным, 22 человека погибли, 15 пострадали.

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Персоны
Херсонская область Луганск МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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В МЧС сообщили о находящихся под завалами в Луганске людях
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