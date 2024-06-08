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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР объявили день траура по погибшим при обстреле Луганска

Пасечник: 8 июня объявлено днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В ЛНР объявили 8 июня днем траура по погибшим при обстреле Луганска, сообщил глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале.

«По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской народной республики и ее муниципальных образований», — написал он.

Кроме того, в ЛНР на день отменили все развлекательные передачи и мероприятия.

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Фото:glava_lnr_info / Telegram

ВСУ обстреляли Луганск накануне, 7 июня. В результате удара обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж и еще более десяти зданий и сооружений получили повреждения.

По последним данным, число погибших составляет шесть человек, пострадавших — 60.

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Теги
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