В Луганске нашли тела еще двух погибших при обрушении дома
Спасатели за ночь извлекли из-под обломков дома в Луганске тела еще двух человек, еще 60 пострадали, спасательная операция продолжается. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Леонид Пасечник.
«Все пострадавшие, оставшиеся без жилья, находятся в пунктах временного размещения и обеспечены всем необходимым. С людьми работают медики и психологи, им помогают оформить компенсации за поврежденное жилье», — добавил он.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Луганск подвергся обстрелу накануне, 7 июня. В результате обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж. По данным властей, обстрел велся ракетами ATACMS. Кроме того, более десяти зданий и сооружений получили повреждения.
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