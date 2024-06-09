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Военная операция на Украине ,  
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FP узнал о планах НАТО ввести пост спецпредставителя по Украине

FP: НАТО рассматривают возможность введения поста спецпредставителя по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Новая должность необходима в связи с долгосрочными обязательствами НАТО перед Украиной. Тот, кто займет этот пост, если он появится, будет находиться в Киеве и координировать западную поддержку ему
Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Североатлантический альянс изучает вопрос о назначении постоянного спецпредставителя по Украине, который будет находиться в Киеве, сообщает Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

Идея связана с долгосрочными обязательствами НАТО перед Украиной, пояснили собеседники журнала. По их словам, речь идет о введении должности «старшего гражданского представителя» блока на Украине по образцу аналогичной должности, которую альянс учредил на время присутствия в Афганистане в прошлом. В его обязанности будет входить координация помощи Украине, в том числе из разных стран Запада.

План будет представлен на грядущем саммите альянса в июле. Появление подобного поста послужит политическим сигналом и Украине, и России о приверженности альянса поддержке Киева, отмечает издание.

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Украина подала заявку в НАТО осенью 2022-го, пока на Западе сомневаются в том, что Киев скоро присоединится к блоку. В конце мая немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время включение Украины в число членов альянса не ожидается. По данным The Telegraph, США скептически относятся «к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году». На предстоящем саммите, заявили источники газеты, Украине предложат то, что будет названо «мостом» или «путем» к вступлению, в знак поддержки процесса, но сроки ее присоединения к блоку не будут названы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что ситуация на Украине требует ежегодного выделения на помощь ей по €40 млрд. Такая сумма основана на том, что члены альянса сейчас тратят примерно столько же каждый год. По словам Столтенберга, странам блока следует взять на себя обязательство по выплатам на ближайшие годы для предсказуемости поддержки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что члены НАТО в последнее время из-за своих «воинственных заявлений» «выходят на новый виток нагнетания напряженности», «провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны». Он предупредил, что подобные действия будут иметь последствия и нанесут урон интересам «тех стран, которые пошли по пути эскалации».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина НАТО спецпредставитель
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