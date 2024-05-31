Столтенберг предложил выделять Украине €40 млрд ежегодно
Ситуация на Украине требует ежегодного выделения на помощь республике по €40 млрд, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в пятницу. Трансляция велась на сайте Североатлантического альянса.
Он уточнил, что речь идет о будущих тратах и они основаны на том, что члены альянса и так тратят примерно по €40 млрд ежегодно. «Но я прошу, чтобы союзники взяли на себя обязательство [выплачивать эту сумму] и в ближайшие годы», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, эти взносы следует распределить между участниками организации, чтобы сохранить предсказуемость и Украина могла рассчитывать на эту сумму.
По сведениям источников Reuters, представители НАТО называли сумму в €100 млрд в течение пяти лет, или 20 млрд евро в год.
Киев ранее выражал сомнение в возможности организации такого фонда на €100 млрд. «Сейчас НАТО пытается собрать $500 млн в год на пакет помощи. В нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль. $500 млн не могут собрать, а так им $20 млрд придется собирать [в год]», — сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Российские власти требуют перестать снабжать Украину вооружениями и настаивают, что этот процесс не изменит ход военной операции, но затянет конфликт.
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