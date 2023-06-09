Сурков рассказал в стихах о «русской земле» и «расстрелянном полке»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал стихотворение, в котором пишет о «готовности пасть за русскую землю расстрелянным полком»

Владислав Сурков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Экс-помощник президента и замглавы президентской администрации Владислав Сурков опубликовал в журнале «Русский пионер» стихотворение «О пълку». Орфография и пунктуация автора сохранены. Текст стихотворения опубликовал главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников.

есть выбор у меня

звездой или клеймом

сиять или зиять

над вечным декабрём

о русская земля

уже ты за холмом



приму любой сюжет

мне б только чтоб не зря

чтоб только по душе

мне и таким как я

ты за холмом уже

о русская земля



мы выйдем и падём

как семена дождя

расстрелянным полком

на дикие поля

уже ты за холмом

о русская земля



всё с ничего начнём

как миллион с нуля

как Царствие Твоё

с горчичного зерна

уже ты за холмом

о русская земля

Комментариев к содержанию произведения от автора нет.

Сурков уже не первый раз публикует свои стихи в журнале «Русский пионер». Так, в начале февраля Сурков опубликовал стихотворение без заглавия, но на «осеннюю» тематику. В нем говорится о «листе клена», который автор сравнивает с «рваным алым парусом». Этот лист, гонимый северным ветром, летит «к надмирным миражам едва ли существующего юга», пишет Сурков, в целом же надвигается «зимний кошмар», хотя память «бредит о минувшем лете».



Позже он написал стихотворение о «чужой весне», взятой «из-за семи батыевых степей», и «мертвых солдатах», поющих, что весна не для них. До этого бывший замглавы президентской администрации в стихах сравнивал кокаин и свободу.





Сурков работал в администрации президента около 17 лет. В 1999–2008 годах он был заместителем главы администрации президента. Позже он работал вице-премьером, руководителем аппарата правительства, помощником президента. В феврале 2020 года президент России Владимир Путин уволил Суркова с должности своего помощника. Свой уход Сурков объяснил «изменившимся контекстом». Он пояснял, что хотел покинуть Кремль еще в 2013 году, так как понял, что для него нет места в системе, которую сам и создавал. «Я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», — говорил политик.

В августе 2009 года газета «Ведомости» опубликовала материал, в котором говорилось о том, что Сурков может быть автором романа о коррупции «Околоноля», который также был опубликован в «Русском пионере» (автором значился Натан Дубовицкий). «Ведомости» также указывали, что Сурков писал тексты песен для рок-группы «Агата Кристи».