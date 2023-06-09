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Сурков рассказал в стихах о «русской земле» и «расстрелянном полке»

Экс-помощник Путина Сурков в стихах рассказал о «русской земле» и «расстрелянном полке»
Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал стихотворение, в котором пишет о «готовности пасть за русскую землю расстрелянным полком»
Владислав Сурков
Владислав Сурков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Экс-помощник президента и замглавы президентской администрации Владислав Сурков опубликовал в журнале «Русский пионер» стихотворение «О пълку». Орфография и пунктуация автора сохранены. Текст стихотворения опубликовал главный редактор «Русского пионера» Андрей Колесников.

есть выбор у меня
звездой или клеймом
сиять или зиять
над вечным декабрём
о русская земля
уже ты за холмом

приму любой сюжет
мне б только чтоб не зря
чтоб только по душе
мне и таким как я
ты за холмом уже
о русская земля

мы выйдем и падём
как семена дождя
расстрелянным полком
на дикие поля
уже ты за холмом
о русская земля

всё с ничего начнём
как миллион с нуля
как Царствие Твоё
с горчичного зерна
уже ты за холмом
о русская земля

Комментариев к содержанию произведения от автора нет.

Сурков уже не первый раз публикует свои стихи в журнале «Русский пионер». Так, в начале февраля Сурков опубликовал стихотворение без заглавия, но на «осеннюю» тематику. В нем говорится о «листе клена», который автор сравнивает с «рваным алым парусом». Этот лист, гонимый северным ветром, летит «к надмирным миражам едва ли существующего юга», пишет Сурков, в целом же надвигается «зимний кошмар», хотя память «бредит о минувшем лете».

Позже он написал стихотворение о «чужой весне», взятой «из-за семи батыевых степей», и «мертвых солдатах», поющих, что весна не для них. До этого бывший замглавы президентской администрации в стихах сравнивал кокаин и свободу.

Сурков работал в администрации президента около 17 лет. В 1999–2008 годах он был заместителем главы администрации президента. Позже он работал вице-премьером, руководителем аппарата правительства, помощником президента. В феврале 2020 года президент России Владимир Путин уволил Суркова с должности своего помощника. Свой уход Сурков объяснил «изменившимся контекстом». Он пояснял, что хотел покинуть Кремль еще в 2013 году, так как понял, что для него нет места в системе, которую сам и создавал. «Я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», — говорил политик.

В августе 2009 года газета «Ведомости» опубликовала материал, в котором говорилось о том, что Сурков может быть автором романа о коррупции «Околоноля», который также был опубликован в «Русском пионере» (автором значился Натан Дубовицкий). «Ведомости» также указывали, что Сурков писал тексты песен для рок-группы «Агата Кристи».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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