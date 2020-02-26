Сурков объяснил свой уход из Кремля

Сурков с 2013 года занимался украинским направлением в Кремле, но счел невозможным продолжение этой работы в условиях «изменившегося контекста». По его словам, в будущем он намерен продолжать политические дебаты «в рюмочных»

Вячеслав Сурков, экс-помощник президента, объяснил свою отставку «изменившимся контекстом». О причинах ухода с поста он рассказал в интервью директору Центра политической конъюктуры Алексею Чечнакову, которое опубликовано на портале «Актуальные комментарии».

«Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть, в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился», — сказал он.

Сурков подтвердил, что хотел уйти из Кремля уже давно, по меньшей мере с 2013 года. «Уже тогда понял, что мне нет места в системе. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», — сказал он.

В 2013 году, рассказал Сурков, он предпринял попытку уйти с госслужбы, но вернулся и занялся украинским направлением. «Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями», — объяснил он. Однако по прошествию пять лет началось «естественное торможение этого проекта».

Сурков подтвердил, что не планируется возвращаться на работу в Кремль, но продолжит интересоваться политикой. «Поскольку больших дел у меня пока нет, буду практиковать малые политические формы. А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников», — сказал экс-помощник президента.