Сурков написал стихотворение о «чужой весне»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 03 апр, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 03 апр, 17:55
Шойгу сообщил о передаче Белоруссии «Искандера-М» Политика, 12:35
В Литве запретили россиянам покупать недвижимость Политика, 12:33
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 12:32
Путин назвал «задачу номер один» для государства Политика, 12:31
L'Equipe узнала о вероятном уходе Месси из ПСЖ этим летом Спорт, 12:29
Что мешает производителям гофроупаковки использовать вторичное сырье РБК +, 12:27
Сын премьер-министра Армении опроверг информацию о нападении Политика, 12:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Собянин рассказал о поступлении первых «Москвичей» в столичные таксопарки Город, 12:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:17
Беспилотник сбросил два снаряда в огороды в Белгородской области Политика, 12:14
Сурков написал стихотворение о «чужой весне» Общество, 12:13
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 12:09
Один человек погиб при сходе поезда с рельсов в Нидерландах Общество, 12:04
В России замедлились темпы роста цен на загородные дома Недвижимость, 12:03
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Общество ,  
0 

Сурков написал стихотворение о «чужой весне»

Владислав Сурков написал стихотворение о «чужой весне»
Сурков опубликовал стихотворение, в котором пишет о «чужой весне», взятой «из-за семи батыевых степей», и «мертвых солдатах», поющих, что весна не для них
Владислав Сурков
Владислав Сурков (Фото: Global Look Press)

Экс-помощник президента Владислав Сурков опубликовал в журнале «Русский пионер» стихотворение «Чужая весна». Орфография и пунктуация автора сохранены.

весна стоит какая-то не местная
во всей округе не нашлось своей
и вот чужую взяли как невесту
из-за семи батыевых степей
она стоит угрюмо тупо сонно
как будто здесь, а может быть нигде
уставившись косым татарским солнцем
в пустые окна в прошлогодний снег
свое тепло просроченное черствое
таит в себе и не спешит отдать
как будто замерла и ждет чего-то
и не меня конечно ждет она
прожиты все непраздничные даты
чужой весны и на исходе дня
в руинах неба мертвые солдаты
пугая птиц поют: «не для меня…»

Комментариев к содержанию произведения не дано, сказано только, что оно написано «насчет весны». В начале февраля Сурков опубликовал еще одно стихотворение, без заглавия, на «осеннюю» тематику. В нем говорится о «листе клена», который автор сравнивает с «рваным алым парусом». Этот лист, гонимый северным ветром, летит «к надмирным миражам едва ли существующего юга», пишет Сурков, в целом же надвигается «зимний кошмар», хотя память «бредит о минувшем лете».

Сурков занимал пост помощника президента с 2013 по 2020 год. В высших госструктурах работал с 1999 года, занимал различные руководящие должности в администрации президента и правительстве.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владислав Сурков стихотворение «Русский пионер» Весна
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Улюкаев издаст книгу написанных в тюрьме стихов
Общество
Рогозин зачитал стихотворение Блока
Политика
Кадыров обратился к «наивной Украине» со стихом «В чем подвох»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter