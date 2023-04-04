Сурков написал стихотворение о «чужой весне»

Сурков опубликовал стихотворение, в котором пишет о «чужой весне», взятой «из-за семи батыевых степей», и «мертвых солдатах», поющих, что весна не для них

Владислав Сурков (Фото: Global Look Press)

Экс-помощник президента Владислав Сурков опубликовал в журнале «Русский пионер» стихотворение «Чужая весна». Орфография и пунктуация автора сохранены.

весна стоит какая-то не местная

во всей округе не нашлось своей

и вот чужую взяли как невесту

из-за семи батыевых степей

она стоит угрюмо тупо сонно

как будто здесь, а может быть нигде

уставившись косым татарским солнцем

в пустые окна в прошлогодний снег

свое тепло просроченное черствое

таит в себе и не спешит отдать

как будто замерла и ждет чего-то

и не меня конечно ждет она

прожиты все непраздничные даты

чужой весны и на исходе дня

в руинах неба мертвые солдаты

пугая птиц поют: «не для меня…»

Комментариев к содержанию произведения не дано, сказано только, что оно написано «насчет весны». В начале февраля Сурков опубликовал еще одно стихотворение, без заглавия, на «осеннюю» тематику. В нем говорится о «листе клена», который автор сравнивает с «рваным алым парусом». Этот лист, гонимый северным ветром, летит «к надмирным миражам едва ли существующего юга», пишет Сурков, в целом же надвигается «зимний кошмар», хотя память «бредит о минувшем лете».

Сурков занимал пост помощника президента с 2013 по 2020 год. В высших госструктурах работал с 1999 года, занимал различные руководящие должности в администрации президента и правительстве.