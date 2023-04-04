Сурков написал стихотворение о «чужой весне»
Экс-помощник президента Владислав Сурков опубликовал в журнале «Русский пионер» стихотворение «Чужая весна». Орфография и пунктуация автора сохранены.
весна стоит какая-то не местная
во всей округе не нашлось своей
и вот чужую взяли как невесту
из-за семи батыевых степей
она стоит угрюмо тупо сонно
как будто здесь, а может быть нигде
уставившись косым татарским солнцем
в пустые окна в прошлогодний снег
свое тепло просроченное черствое
таит в себе и не спешит отдать
как будто замерла и ждет чего-то
и не меня конечно ждет она
прожиты все непраздничные даты
чужой весны и на исходе дня
в руинах неба мертвые солдаты
пугая птиц поют: «не для меня…»
Комментариев к содержанию произведения не дано, сказано только, что оно написано «насчет весны». В начале февраля Сурков опубликовал еще одно стихотворение, без заглавия, на «осеннюю» тематику. В нем говорится о «листе клена», который автор сравнивает с «рваным алым парусом». Этот лист, гонимый северным ветром, летит «к надмирным миражам едва ли существующего юга», пишет Сурков, в целом же надвигается «зимний кошмар», хотя память «бредит о минувшем лете».
Сурков занимал пост помощника президента с 2013 по 2020 год. В высших госструктурах работал с 1999 года, занимал различные руководящие должности в администрации президента и правительстве.