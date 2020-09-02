Сурков в стихах сравнил кокаин и свободу

Экс-помощник президента и ранее публиковал эссе о культуре. Ему также приписывали роман о коррупции

Владислав Сурков (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Бывший замглавы президентской администрации Владислав Сурков написал стихотворение, которое опубликовало издание «Русский пионер».

Стихотворение без названия начинается следующими строчками:

Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и всё — жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода.

Сурков и ранее публиковал некоторые свои произведения. Например, для этого же журнала политик написал статью, посвященную каталонскому художнику Жоану Миро.

В августе 2009 года газета «Ведомости» опубликовала материал, в котором говорилось о том, что Сурков может быть автором романа о коррупции «Околоноля», который также был опубликован в «Русском пионере» (автором значился Натан Дубовицкий).

«Ведомости» также указывали, что Сурков писал тексты песен для рок-группы «Агата Кристи».

Владислав Сурков в 1999–2008 годах был заместителем главы администрации президента. Позже он был вице-премьером, руководителем аппарата правительства, помощником президента.

В начале этого года Сурков ушел в отставку, объяснив ее «изменившимся контекстом». В интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову он рассказал, что хотел покинуть Кремль еще в 2013 году, поскольку понял, что для него нет места в системе, которую сам и создавал. «Я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», — заявил он.