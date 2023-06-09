В Петербурге начали оповещать о необходимости явиться в военкомат по СМС

В двух районах Петербурга начали оповещать о необходимости явиться в военкомат по СМС

Минобороны ранее представило законопроект об оповещении мобилизованных с помощью СМС. Картаполов говорил РБК, что СМС-ки будут информировать граждан о получении повестки, но сами не приравниваются к ней

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнообязанных Кронштадтского и Курортного районов Петербурга действительно приглашают в военкомат по СМС для сверки данных, сообщили РБК в этом военкомате.

«Это практикуется, городской военкомат это распоряжение дал», — заявили там.

Ранее телеграм-канал «Ротонда» опубликовал скриншот СМС-сообщения, в котором говорится о необходимости прийти в военкомат Курортного района для сверки данных воинского учета. При себе просят иметь паспорт и документ воинского учета.

5 июня стало известно, что Минобороны разработало проект постановления, по которому предлагается оповещать россиян о призыве по мобилизации через рассылку по СМС.

В документе говорится, что обычная повестка будет продублирована в электронном виде «в личные кабинеты граждан» в общедоступном реестре «направленных (врученных) гражданам, состоящим на воинском учете, повесток». Уведомлять о направлении повесток предлагается в личном кабинете на «Госуслугах», личном кабинете налогоплательщика и по СМС. Пока что это постановление еще находится на этапе обсуждения и не принято.

Как пояснял РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, СМС-сообщения от Миобороны будут информировать граждан о получении повестки, но сами не приравниваются к ней. «СМС — это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — подчеркнул депутат.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года, а в конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении призыва. По его словам, призваны были около 300 тыс. человек.



Указа главы государства о завершении мобилизации не было. В Кремле неоднократно заявляли, что новая волна мобилизации не обсуждается.

В апреле в России приняли закон об электронных повестках для военнообязанных, который предусматривает создание реестра воинского учета, отправку повесток в письменной форме с дублированием в электронной и ограничения для тех, кто не пришел по ним в военкомат. Среди мер — запрет на регистрацию в качестве ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов.



Картаполов говорил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Если у призываемого нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит повестку традиционным способом. Таким образом, электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.