Губернатор Старовойт: в Курске беспилотник упал в районе нефтебазы, повреждений нет

Третий город России за день оказался атакован беспилотником

Беспилотник атаковал нефтебазу в Курске, разрушений нет. До этого об атаках дронов сообщали власти в Вронеже и Белгороде

Фото: сервис Google Maps

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал глава региона.

Старовойт заверил, что ситуация под контролем.

Ранее 9 июня об атаке беспилотников сообщали белгородские и воронежские власти — в Белгороде дрон повредил крышу офисного здания и котельную, в Воронеже — врезался в жилой дом, из-за чего три человека получили ранения.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области в числе прочих приграничных регионов регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. В области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.

1 июня жители села Гоголевка в Суджанском районе Курской области остались без света из-за сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника.

4 июня Старовойт рассказал о сбитом над городом Суджа украинском дроне. «В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Благодарю за службу пограничников и армейцев», — написал он в телеграм-канале.

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