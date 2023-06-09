Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 16:23
ЦБ рекомендовал дать кредитные каникулы уехавшим из приграничных районов Финансы, 16:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
Сальдо сообщил об ударе ВСУ британскими ракетами по пионерлагерю Политика, 16:27
Когнитивные искажения: что мешает рационально воспринимать критику Pro, 16:24
Третий город России за день оказался атакован беспилотником Политика, 16:23
Предпосылок к снижению нет: как решение ЦБ скажется на ипотечных ставках Недвижимость, 16:09
Бельгия продолжит поставки оружия Киеву до ответа по винтовкам в Шебекино Политика, 16:08
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Белгороде на бизнес-центр упал и загорелся беспилотник Политика, 16:03
Цены на кофе на бирже в Лондоне взлетели до рекордных значений Инвестиции, 16:01
«Сочи» покинули капитан и еще два футболиста Спорт, 15:59
Bloomberg узнал о значительных потерях ВСУ в технике при наступлении Политика, 15:54
МИД вызвал посла Японии и заявил ему об «опасном тупике» из-за Украины Политика, 15:44
Перуанка не пустила вторую россиянку в финал юниорского «Ролан Гаррос» Спорт, 15:44
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Третий город России за день оказался атакован беспилотником

Губернатор Старовойт: в Курске беспилотник упал в районе нефтебазы, повреждений нет
Беспилотник атаковал нефтебазу в Курске, разрушений нет. До этого об атаках дронов сообщали власти в Вронеже и Белгороде
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал глава региона.

Старовойт заверил, что ситуация под контролем.

Ранее 9 июня об атаке беспилотников сообщали белгородские и воронежские власти — в Белгороде дрон повредил крышу офисного здания и котельную, в Воронеже — врезался в жилой дом, из-за чего три человека получили ранения.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области в числе прочих приграничных регионов регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. В области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.

1 июня жители села Гоголевка в Суджанском районе Курской области остались без света из-за сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника.

Читайте на РБК Pro
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
Работа с контрагентами: 10 ошибок и инструкция, как избежать проблем
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать

4 июня Старовойт рассказал о сбитом над городом Суджа украинском дроне. «В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Благодарю за службу пограничников и армейцев», — написал он в телеграм-канале.

Третий город России за день оказался атакован беспилотником
Третий город России за день оказался атакован беспилотником

Материал дополняется.
 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Курск нефтебаза беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Белгороде на бизнес-центр упал и загорелся беспилотник
Политика
СК завел дело о теракте после падения беспилотника в Воронеже
Политика
В Кремле заявили, что упавший в Воронеже беспилотник был сбит
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter