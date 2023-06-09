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Очевидцы рассказали о жужжащем звуке перед падением дрона в Воронеже

Очевидцы падения дрона в Воронеже: сначала услышали жужжащий звук, потом взрыв
После взрыва стал подниматься дым, сработала сигнализация в машинах, сообщили очевидцы. Утром в жилой дом на улице Белинского врезался дрон. Москва обвинила Киев в атаке

Очевидцы рассказали о жужжащем звуке перед падением дрона в Воронеже
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Очевидцы падения беспилотника в Воронеже рассказали РБК, что сначала услышали жужжащий звук, после чего произошел взрыв.

«Летел над [микрорайоном] Чижовкой в сторону центра. Обратили внимание на жужжащий звук. Муж сразу позвонил в «112», и в момент разговора раздался взрыв, не сильно громкий, но было слышно. Видели из окна дома своего», — сообщила жительница города.

После взрыва стал подниматься дым, сработала сигнализация в машинах, говорят очевидцы.

«Сначала слышала звук беспилотника. Еще подумала, что надо позвонить в «112». И сразу взрыв. Выглянула в окно и увидела дым в воздухе. Я живу в девяти минутах езды от места событий. Мне видно из окна. Новостей еще не было в интернете. А потом минут через 15 появились первые новости, что попал в жилой дом. Дочь сильно испугалась у меня. Пришлось успокаивать», — рассказала другая жительница.

«Мы далеко, на другом берегу, но звук был очень громкий, многие сигналки у машин сработали и видели дым на правом берегу», — сказала жительница Воронеже Анна.

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«Я сидел в машине, переписывался по рабочим моментам. Ориентировочно в районе десяти часов услышал характерный звук пропеллера. И после этого хлопок произошел. Прошелся вокруг, посмотрел — возгорания, задымления не увидел. И я вернулся в машину», — сообщил еще один очевидец.

Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на улице Белинского упал дрон. Три человека получили ранения, их «посекло осколками стекла». В помещении в доме, в который попал беспилотник, никого не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Ведомство обвинило в атаке «лиц, действующих в интересах военно-политического руководства Украины». Следователи сообщили, что беспилотник, врезавшийся в дом, был снабжен взрывным устройством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что упавший на дом БПЛА был сбит. «Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник», — сказал Песков. В Кремле расценили произошедшее как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Екатерина Костина Екатерина Костина, Елена Чернышова
Воронеж беспилотники
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