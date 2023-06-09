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В Белгороде на бизнес-центр упал и загорелся беспилотник

Губернатор Гладков: в Белгороде на офисное здание упал и загорелся беспилотник
Беспилотник не взорвался, однако повредил крышу офисного здания и котельную

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

На офисное здание в Белгороде упал беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, после падения аппарат загорелся.

«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет», — сообщил глава региона.

Он назвал разрушения, которые причинил инцидент крыше и котельной, незначительными и добавил, что осколки повредили два автомобиля.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что дрон упал на здание на улице Мокроусова.

Улица Мокрусова находится в южной части города. На ней, в частности, расположен бизнес-центр «Капиталъ». О том, что беспилотник упал именно на это здание, сообщают телеграм-каналы Mash и SHOT.

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В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Гладков ежедневно докладывает о работе ПВО в регионе. Чаще всего ударам подвергается Шебекинский округ. 1 июня по нему было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал губернатор.

В тот же день падение дрона в Белгороде закончилось взрывом. БПЛА упал на проезжую часть на улице Щорса. Один мужчина был госпитализирован после полученного ранения, один автомобиль был поврежден. Взрыв произошел вблизи автозаправки «Роснефти».

«Предположительно, это беспилотный летательный аппарат, который взорвался недалеко от земли. Пострадали два человека. Один из них с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу», — сообщил тогда мэр города Валентин Демидов.

В Белгороде на бизнес-центр упал и загорелся беспилотник
В Белгороде на бизнес-центр упал и загорелся беспилотник

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