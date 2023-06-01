Беспилотник сбросил бомбу на электроподстанцию в курском селе

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Жители села Гоголевка в Суджанском районе Курской области остались без света из-за сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Аварийные бригады начали ликвидировать последствия атаки. Глава региона пообещал, что в ближайшее время электроснабжение восстановят.

С началом военной операции на Украины Курская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Накануне Старовойт сообщил, что при обстреле Кореневского района пострадали двое строителей, выполнявших работы на защитной линии вдоль госграницы в Кореневском районе. В тот же день украинские силы обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе области.