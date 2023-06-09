Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными последствиями» из-за нефти

Саудовская Аравия прошлой осенью решила сократить добычу нефти на фоне высоких цен на бензин в США, Байден тогда пообещал за это последствия. Как выяснила WP, власти королевства пригрозили не иметь больше дел с Вашингтоном

Джо Байден и Мохаммед бен Салман (Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters)

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман пригрозил США коренным образом изменить сложившиеся отношения между двумя государствами и инициировать «серьезные экономические последствия» для Вашингтона, если там примут ответные меры против сокращения добычи нефти. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальный документ.

Принц предупредил, что больше «не будет иметь дело с администрацией США», сказано в документе.

Так наследник престола отреагировал на обещание американского президента Джо Байдена привлечь Саудовскую Аравию к «последствиям» за решение сократить добычу нефти на фоне приближающихся выборов в США и высоких цен на бензин. Об этом Байден заявил прошлой осенью, спустя восемь месяцев он не осуществил свою угрозу, а Мохаммед не отказался от контактов с властями США.

Остается неясным, была ли угроза наследного принца напрямую передана Вашингтону, либо американская разведка перехватила эти сведения.

Белый дом сообщил газете, что не знает о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии. Там заявили также, что такие документы представляют собой эпизод большой истории и не могут дать полного представления о ситуации. Представитель совета нацбезопасности США подчеркнул, что оба государства продолжают сотрудничество.

Прошлой осенью источники The Wall Street Journal сообщили, что наследный принц часто в приватных беседах критикует Байдена и насмехается над ним, ставя под сомнение умственные способности президента США. Он рассказал советникам, что «намного больше предпочитал» сотрудничать с предыдущим президентом США Дональдом Трампом, а Байден не впечатлял его еще в период вице-президентства при Бараке Обаме (2009–2017 гг.). В саудовском МИДе информацию издания тогда отвергли, в Белом доме назвали данные газеты «нелепыми заявлениями».

Байден обещал сделать Саудовскую Аравию изгоем за убийство журналиста Хашкаджи. Тот выступал с критикой действий властей королевства, с 2017 года он жил на территории США и сотрудничал с газетой The Washington Post. В октябре 2018 года он отправился в саудовское консульство в Стамбуле и пропал. В Эр-Рияде сначала отрицали обвинения в убийстве журналиста, однако затем признали преступление, Мухаммед бен Салман взял на себя ответственность за убийство Хашкаджи. Он настаивал, что подчиненные действовали без его ведома. Однако разведка США выяснила, что наследный принц одобрил операцию по похищению и убийству журналиста. «Я не жалею о том, что говорил. То, что произошло с Хашкаджи, — возмутительно», — рассказал позднее Байден.









