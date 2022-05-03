СК завел уголовные дела против 75 наемников, воюющих на стороне Украины
СК возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, сообщил глава комитета Александр Бастрыкин в интервью RT.
Как полагают в СК, наемники прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран.
«Например, гражданин Грузии Мамулашвили создал на территории Украины вооруженное формирование «Грузинский национальный легион», выступил его лидером и вовлек в его деятельность в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии», — рассказал глава СК.
Данные о наемниках, ставших фигурантами уголовных дел, были получены от украинских военнопленных, которые сейчас находятся на территории России, пояснил Бастрыкин. С ними работают следователи. «Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами, а также участия граждан других стран в качестве наемников», — добавил глава СК.
По его данным, всего в России находятся более 2 тыс. украинских пленных.
О том, что Украина намерена привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев 27 февраля сообщил президент Владимир Зеленский. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны Украины.
В начале марта российское Минобороны заявило, что иностранные наемники и бойцы частных военных кампаний начали прибывать на Украину.
Спустя полтора месяца представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Украину отправились около 7 тыс. человек из 63 стран, в том числе из США, Канады, Грузии, Великобритании, Польши и Румынии.
2 мая газета Politico писала, что в военных действиях на Украине участвуют тысячи иностранцев, в том числе американцы, прошедшие боевую подготовку.