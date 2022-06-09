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В Молдавии приняли проект о заочном изъятии средств у бежавших из страны

Конфискацию будут производить, если это предусмотрено приговором уголовного суда. Также документ предусматривает наказание в отсутствие гражданина, если его признают скрывающимся от следствия
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images

Парламент Молдавии на очередном заседании одобрил в первом чтении законопроект о заочном обвинении и наказании граждан, бежавших от уголовного преследования, он предусматривает принудительное изъятие денег и собственности после вынесения приговора, следует из заявления на сайте парламента.

Решение поддержали 78 из 101 депутата.

«Документ касается производства по уголовному преследованию в отсутствие лица, <...> судебного разбирательства по делам, в которых лицо уклоняется от уголовного преследования или <...> от участия в судебном процессе. <...> Инициатива предлагает конфискацию соответствующих товаров <...> если это будет предусмотрено в обвинительном приговоре», — сказано в сообщении.

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Инициировать и завершать расследование уголовного дела будет судья, однако для того, чтобы это происходило в отсутствие лица, прокурор должен предоставить инстанции доказательства, что подозреваемый действительно уклоняется от уголовного преследования.

После этого судья должен постановить, действительно ли местонахождение обвиняемого не может быть установлено и прокурор принял все необходимые меры для его розыска. Если судья решит, что из-за пропажи подозреваемого расследование неоправданно затягивается, дело будут рассматривать в его отсутствие.

Сейчас в Молдавии расследуют уголовное дело против бывшего президента страны Игоря Додона. Его задержали на 72 часа 23 мая, а затем арестовали на месяц. Додона обвиняют по четырем статьям УК Молдавии: 337 (измена родине), 1812 (признание финансирования политической партии преступной организацией), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение).

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Дело завели из-за видео со встречи Додона с бывшим главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Его обнародовал экс-депутат Юрий Реницэ в 2020 году. На нем Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают бывшему молдавскому лидеру пакет, как утверждает экс-депутат, с деньгами. Додон и Плахотнюк также обсуждали создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством.

Ранее Додон говорил, что ему«настоятельно рекомендовали» покинуть республику, но он отказался. Сейчас бывший глава государства находится в Молдавии. Источники Deschide.md сообщали, что при обысках у него нашли 500 тыс. леев (примерно $26 тыс.) и десятки тысяч евро. По словам адвоката экс-президента Максима Лебединского, у Додона изъяли «небольшие суммы денег», скидочные карты и другие интересные следствию вещи.

В 2019 году Молдавию покинул Плахотнюк, которого власти страны обвиняют в причастности к схемам по отмыванию денег. В течение нескольких лет он скрывался в Майами, однако в 2021 году США ввели против него санкции, выдворили его со своей территории и запретили въезд.

Плахотнюк считается одним из богатейших бизнесменов Молдавии. Официальных данных о размере его состояния нет, однако в 2016 году молдавский деловой портал Mold-Street оценил его в $2–2,5 млрд. В июле 2016 года его имя упоминали в связи с сообщениями об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки.

С 2019 года Плахотнюк находится в международном розыске по запросу молдавских властей.
 

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Теги
Татьяна Зыкина
Молдавия конфискация бегство
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