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Адвокат заявил об изъятии у Додона «небольших сумм» и скидочных карт

Прокуроры в ходе обысков, проведенных накануне, изъяли все, что сочли интересным для дела, сообщил адвокат. Издание Deschide.md писало, что при обысках у Додона и его родственников нашли полмиллиона леев и десятки тысяч евро
Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии
Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии (Фото: Aurel Obreja / AP)

У экс-президента Молдавии Игоря Додона, задержанного накануне по уголовному делу, изъяли «небольшие суммы денег», скидочные карты и другие интересные следствию вещи, сообщил «РИА Новости» его адвокат Максим Лебединский.

«У него были изъяты небольшие суммы денег и все, что прокуроры сочли интересным для дела, — любые черновики, скидочные карты и подобные вещи», — сообщил защитник.

По словам Лебединского, прокуратура проводила обыски не только у Додона, но и в других местах, чтобы «связать третьих лиц с ним лично». Адвокат добавил, что помимо экс-президента задержали брата его жены Петра Мериняну.

Задержанный экс-президент Молдавии Додон заявил о наличии объяснений
Политика
Игорь Додон

О задержании шурина Додона также сообщили источники Deschide.md. По их данным, обыски, помимо домов экс-президента и Мериняну, также прошли у бывшего офицера охраны Лилиана Филипова и в штабе Молдавско-Российского делового союза, учредителем которого является Додон.

Источники издания рассказали, что во время обысков правоохранительные органы нашли около 500 тыс. леев (примерно $26 тыс.) и десятки тысяч евро. 

Додона задержали на 72 часа накануне, против него открыто дело по четырем статьям УК: 337 (измена родине), 1812 (признание финансирования политической партии преступной организацией), 343 (пассивное коррумпирование) и 330.2 (незаконное обогащение).

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В генпрокуратуре Молдавии подтвердили задержание Додона на 72 часа
Политика
Игорь Додон

Дело на экс-президента завели из-за записи его встречи с бывшим главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Видеозапись опубликовал экс-депутат Юрий Реницэ в 2020 году. На ней Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет, в котором, по словам экс-депутата, находилась крупная сумма денег. На ролике также видно, что Додон и Плахотнюк обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством. 

Сам экс-президент считает все обвинения против себя политическими. По его словам, у него есть объяснения по каждому из подозрений.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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