США не продвинулись в вопросе конфискации российских активов

Во второй половине апреля Байден подписал закон о конфискации замороженных российских активов, но каких-либо решений по этому вопросу не принято, сообщил Госдеп. Россия обещала обратиться в суды в случае подобных действий Запада

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США пока нечего объявить по вопросу о конфискации российских активов, несмотря на принятый ранее закон, сообщил на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», — сказал он и добавил, что Вашингтон продолжает взаимодействовать по этому вопросу, чтобы использовать замороженные активы «на благо Украины».

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования помощи Украине. Он также называется законом о REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) — международной целевой группе по поиску и блокированию зарубежных активов россиян, попавших под санкции после начала военной операции. Группа работает с марта 2022 года, в нее входят страны G7 и Австралия, также в ее работе участвуют представители Еврокомиссии.

Накануне, 8 мая, послы стран Евросоюза принципиально согласовали использование непредвиденных доходов от замороженных в ЕС российских активов на поддержку Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала это решение.

Большая часть российских активов заморожена в Европе, в депозитарии Euroclear. Общий размер блокированных активов Банка России — €260 млрд (около $282 млрд), в Euroclear находятся €159 млрд. В прошлом году они принесли €3,9 млрд чистой прибыли, с 15 февраля этого года — еще €557 млн, сообщал Bloomberg.

Bloomberg 4 мая сообщил со ссылкой на источники об обсуждении в G7 плана США выделить Украине $50 млрд — затраты собираются покрыть за счет прибыли от российских активов. Вашингтон настаивает на том, чтобы решение по этому вопросу было принято в июне на саммите G7 в Италии. Если соглашение будет достигнуто, то оно заменит план ЕС по выделению помощи Украине два раза в год, исходя из полученной непредвиденной прибыли от активов России, сказали источники агентства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе обратится в суды.