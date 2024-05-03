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Война санкций ,  
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FT узнала, кто в G20 выступил против конфискации активов России

FT: Индонезия и Саудовская Аравия выступили против конфискации активов России
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Индонезия и Саудовская Аравия призвали ЕС отказаться от конфискации активов России из опасений насчет сохранности собственных средств, пишет FT. Москва предупредила, что сочтет любые подобные меры «воровством»
Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters
Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters

Индонезия и Саудовская Аравия призвали ЕС отказаться от конфискации замороженных активов России из опасений насчет будущего собственных средств, которые хранятся на Западе, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Они очень обеспокоены», — сказал FT европейский чиновник. По его словам, на недавней встрече глав Минфинов стран G20 в Бразилии министры Индонезии и Саудовской Аравии Шри Мульяни Индравати и Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан задавались вопросом: «По-прежнему ли в безопасности наши деньги?»

Эта тема «расколола» G20: конфискацию российских активов поддержали США, Канада и Великобритания, а Япония, Франция, Германия и Италия «сохраняют крайнюю осторожность, что приводит к патовой ситуации», пишет издание. Так, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти считает, что найти правовую основу для конфискации замороженных средств будет «трудно и запутанно», а его французский коллега Брюно Лё Мэр в принципе исключил ее существование.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что «переход от заморозки активов к их конфискации и последующему использованию [может нести риск] нарушения международного порядка, который вы хотите защитить и который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».

Ряд европейских официальных лиц также обеспокоены тем, что такой шаг спровоцирует разбирательства о возмещении убытков по результатам двух мировых войн и империалистической эпохи в целом.

США уверены в существовании правовой основы для конфискации российских активов и пытаются убедить союзников, что страны G7 «особенно пострадали» от военной операции на Украине и должны принять соответствующие экономические меры, пишет FT. Однако в Брюсселе отмечают, что Вашингтону легко занимать жесткую позицию по этому вопросу, так как в США хранится меньшая часть замороженных средств. «У них мало смелости в этой игре», — приводит издание слова европейского дипломата.

В ближайшее время ЕС должен принять план, согласно которому бóльшая часть нынешней и будущей прибыли от российских активов будет использована для закупки оружия для Украины. «Мы можем подумать о других действиях, но пока считаем, что это то, что поддерживается законом», — сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Как отмечает издание, он явно отвергает предложения США.

Reuters описал наиболее вероятный ответ России на конфискацию активов
Экономика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
После начала военной операции на Украине страны G7, ЕС и Австралия заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал эту сумму примерно в $300 млрд.

24 апреля сенат США одобрил законопроект о военной поддержке Украины в размере $61 млрд. Туда вошли и предложения об использовании замороженных российских активов на сумму $4–5 млрд.

Россия считает незаконной заморозку своих активов на Западе. В частности, в МИДе предупреждали, что сочтут «воровством» любые меры в отношении этих денежных средств.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Индонезия Саудовская Аравия российские активы конфискация
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