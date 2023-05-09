Путин напомнил о вкладе в победу народов СССР и союзников

Путин: вклад в победу над нацизмом внесли все народы СССР и союзники на Западе и Востоке

Все народы СССР внесли свой вклад победу, заявил Путин. Россия помнит и о роли союзников на Западе и Востоке, в том числе США, Великобритании и Китая

Владимир Путин (на переднем плане) (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Россия отдает должное и помнит вклад в победу и всех народов СССР и союзников на Западе и Востоке. Об этом в своей речи на Параде Победы заявил президент России Владимир Путин.

«Мы отдаем должное участникам сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств, помним и чтим подвиг воинов Китая в борьбе с японским милитаризмом», — сказал он. «Убежден — опыт солидарности, партнерства в годы общей угрозы — это прочная опора, когда набирает движение к многополярному миру», — добавил президент России.

Он также напомнил, что «все народы СССР внесли свой вклад в общую победу». «Мы всегда будем помнить об этом», — заключил президент.

В 2019 году в обращении по случаю 9 мая Путин назвал СССР главным освободителем народов Европы», сказав, что именно советские солдаты добились решающего вклада в борьбе с нацизмом. Он отмечал, что «на алтарь Победы» было положено 27 млн жизней советских граждан. В январе текущего года Путин подчеркивал, что советский народ положил конец «варварским планам нацистов» в 1945 году и «спас от тотального уничтожения и порабощения» евреев и другие народы.

В этом году в Москву в День Победы приехали лидеры семи стран: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Некоторые из них направили поздравления соотечественникам, например, Лукашенко пожелал гражданам счастья и мира, напомнив, что многие белорусы отдали свои жизни, чтобы современные люди не знали ужасов войн. Жапаров напомнил, что Победа далась стране «ценой невосполнимых утрат» и заявил, что ее уроки должны напоминать о «высочайшей ответственности всех живущих за мир на своей земле».

В параде на Красной площади были задействованы более 10 тыс. человек, в том числе участники военных действий на Украине, и 125 единиц вооружения и военной техники. В этом году, как и в прошлом, мероприятие прошло без воздушной части.