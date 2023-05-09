Лукашенко в поздравлении к 9 мая напомнил о «правде Победы» и ужасе войны

Лукашенко поздравил белорусов с Днем Победы и пожелал им счастья и мира. Он отметил, что именно подвиг предков позволяет сегодня жить и не знать ужасов войны

Александр Лукашенко (Фото: IMAGO / APAimages / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы и напомнил, что многие белорусы отдали свои жизни, чтобы современные люди не знали ужасов войны, передает «Пул Первого».

«Этот праздник стал символом несгибаемой воли белорусского народа перед нечеловеческими испытаниями, воплощением всенародного сопротивления нацизму в любых его обличиях.

Память о подвиге поколения победителей сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас, не знавших ужасов войны и тягот послевоенного восстановления», — сказано в поздравлении.

Глава Белоруссии уверен, что «правда Победы» и сегодня помогает белорусам быть сильнее и обеспечивать надежную защиту своей родины. «В эти дни Беларусь отдает дань уважения всем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, сокрушил фашистское зло, подарил человечеству мирное будущее и надежду на то, что самая жестокая в его истории война окажется последней», — подчеркнул Лукашенко.

В конце поздравления он пожелал крепкого здоровья и бодрости духа ветеранам, а также счастья и мира каждой белорусской земле.

Накануне Лукашенко прибыл в Москву на празднование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Визит в Москву 9 мая подтвердили еще пять иностранных лидеров — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. ТАСС писал, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов также принял приглашение посетить парад Победы.

В параде примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники, среди них будут участники военной операции на Украине, его начала планируется на 10:00 мск. В Москве также запланирован праздничный салют.

В 2022 году празднование Дня Победы проходило без участия иностранных лидеров. В Кремле поясняли, что не разослали приглашения, поскольку дата не являлась юбилейной.