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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Путин в поздравлении на 9 Мая назвал СССР «главным освободителем Европы»
«Солдаты не жалели себя ради свободы, ради мирного будущего», — напомнил президент о подвиге воинов Великой Отечественной
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам парада Победы. Прямая трансляция парада ведется телеканалом «Россия 24».

Глава государства подчеркнул, что именно советские солдаты добились решающего вклада в борьбе с нацизмом. «Осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы», — сказал президент.

Путин напомнил о словах воинов Брестской крепости «умираю, но не сдаюсь». Президент подчеркнул, что наказ предков выполняется солдатами современной России. По словам Путина, страна готова обеспечить оборонный потенциал самого высокого уровня.

Особо он подчеркнул, что в ряде государств сейчас «возводят в кумиры нацистов». Это недопустимо, подчеркнул он. «Святой долг» народов — защищать память об истинных героях Великой Отечественной войны.

Общество
На Красной площади начался парад Победы

Всего в параде Победы на Красной площади должны принять участие более 13 тыс. военнослужащих. Воздушную часть парада Минобороны отменило за несколько минут до начала шествия из-за погодных условий.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, Парад Победы
Материалы по теме
На Красной площади начался парад Победы
Общество
Минобороны отменило воздушную часть парада Победы
Общество
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