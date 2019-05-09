Путин в поздравлении на 9 Мая назвал СССР «главным освободителем Европы»

Путин в поздравлении на 9 Мая назвал СССР «главным освободителем Европы»

«Солдаты не жалели себя ради свободы, ради мирного будущего», — напомнил президент о подвиге воинов Великой Отечественной

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам парада Победы. Прямая трансляция парада ведется телеканалом «Россия 24».

Глава государства подчеркнул, что именно советские солдаты добились решающего вклада в борьбе с нацизмом. «Осознаем непреходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы», — сказал президент.

Путин напомнил о словах воинов Брестской крепости «умираю, но не сдаюсь». Президент подчеркнул, что наказ предков выполняется солдатами современной России. По словам Путина, страна готова обеспечить оборонный потенциал самого высокого уровня.

Особо он подчеркнул, что в ряде государств сейчас «возводят в кумиры нацистов». Это недопустимо, подчеркнул он. «Святой долг» народов — защищать память об истинных героях Великой Отечественной войны.