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Путин счел попытки пересмотреть вклад России в победу оправданием нацизма

Путин: попытки пересмотреть вклад России в победу означают оправдание нацизма
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Попытки пересмотреть вклад России в победу во Второй Мировой войне «фактически означают оправдание преступлений нацизма» и способствуют возрождению его «смертоносной идеологии», заявил президент Владимир Путин в телеграмме в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.

Он подчеркнул, что именно советский народ положил конец «варварским планам нацистов» в 1945 году и «спас от тотального уничтожения и порабощения» евреев и другие народы. Путин предостерег от «забвения уроков истории»: по его словам, оно «приводит к повторению страшных трагедий».

День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января, Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию в 2005 году. В этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Освенцим. Лагерь существовал с 1940 года, там погибло более 1 млн человек.

«Скорбим о миллионах погибших ни в чем не повинных людей: евреев, представителей других национальностей, расстрелянных, замученных, умерших от голода и болезней», — написал Путин.

Теги
Персоны
нацизм Холокост Владимир Путин Вторая мировая война

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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