США выделят Украине еще $1,2 млрд военной помощи

Очередной пакет военной помощи на $1,2 млрд будет направлен на укрепление противовоздушной обороны Украины, узнало AP. По данным агентства, им будут финансироваться закупки систем ПВО, артиллерии и боеприпасов для нужд ВСУ

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Соединенные Штаты во вторник, 9 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По данным агентства, очередной пакет помощи направлен на укрепление противовоздушной обороны Украины, будут выделены деньги на закупки систем ПВО, боеприпасов для них, беспилотников, артиллерии.

«В отличие от американской техники, оружия и боеприпасов, которые отправляются на Украину со складов Пентагона, эти средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины», — пишет агентство.

Как отмечает AP, с учетом этого пакета сумма, которую США выделили Украине на военную помощь, составляет почти $37 млрд.

С начала российской спецоперации на Украине США выделили Украине 37 пакетов военной помощи. О последнем, — пакете помощи на $300 млн, — в начале мая объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В него вошли боеприпасы для ракетных систем HIMARS, стрелковое оружие и боеприпасы, гаубицы, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщал, что США передали Украине почти 100% военной помощи, которая была запрошена для контрнаступления.

Россия критикует поставки вооружений Украине со стороны западных стран и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву оружия принесет Украине «больше страданий».