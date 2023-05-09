Politico узнало о сомнениях финансистов США насчет конкурента Трампа
Губернатор Флориды Рон Десантис считается лучшим вариантом для конкуренции Дональду Трампу перед предстоящим выдвижением кандидата от Республиканской партии на выборы президента США 2024 года, однако на Уолл-Стрит сомневаются в его успехе. Об этом пишет Politico, поговорив с несколькими банкирами, адвокатами и политическими консультантами.
«На данный момент Десантис, безусловно, лучший вариант, чем Трамп. Но он действительно слабый вариант», — сказал руководитель одного из нью-йоркских банков.
По его словам, многие уже смирились с тем, что придется снова выбирать между Трампом и действующим президентом, демократом Джо Байденом (в апреле он объявил, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году). «То, с чем мы, вероятно, столкнемся, — это выбор между парнем, который очень стар и хочет повысить наши налоги и все перерегулировать, и парнем, который старается избежать тюрьмы», — сказал собеседник издания.
Politico напоминает, что Десантиса критикуют из-за его конфликта с Disney: в прошлом году компания выступила против поддержанного им закона HB 1557, также известного как «Не Говори Гей», который запрещает обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальных школах Флориды. Политик обвинил Disney в навязывании woke-идеологии (ЛГБТ, феминизм и левая политика в целом). В конце февраля Десантис подписал законопроект, который дает ему контроль над самоуправляющимся округом Walt Disney World, а компания в ответ подала на губернатора в суд, обвинив в «кампании мести со стороны правительства».
Десантис еще не объявлял о решении участвовать в президентской гонке в 2024 году, при этом с начала года губернатор Флориды провел несколько публичных мероприятий. В январе он выступил перед полицейскими в Нью-Йорке, пригородах Филадельфии и Чикаго и организовал выездное мероприятие для доноров со всей страны в отеле Four Seasons в Палм-Бич (штат Флорида), передавал NBC. Весной он начал турне по городам США в поддержку своей книги «Мужество быть свободным».
Трамп в марте назвал губернатора Флориды своим главным конкурентом на выдвижение в качестве кандидата от республиканцев. Месяцем позже Трамп заявил, что Десантису следует отказаться от участия в праймериз, так как это «принесет только вред и раздор в Республиканскую партию».
Как передавал Bloomberg, Трамп пытался собрать компромат на Десантиса и его жену Кейси. По данным агентства, сторонники экс-президента стремятся запятнать его настолько, чтобы это повлияло на рейтинг и поддержку среди республиканцев. Команда политика попытается представить Десантиса кандидатом от истеблишмента и «республиканцем только по названию».
Выборы президента США пройдут в 2024 году. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года. О своем намерении баллотироваться от республиканцев, помимо Трампа, объявили экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами.