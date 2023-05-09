Politico узнало о сомнениях финансистов США насчет конкурента Трампа

Рон Десантис, которого Дональд Трамп назвал своим главным конкурентом на выдвижение в качестве кандидата от республиканцев, — «безусловно, лучший вариант», чем экс-президент США, но на Уолл-стрит сомневаются в его успехе

Рон Десантис (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Губернатор Флориды Рон Десантис считается лучшим вариантом для конкуренции Дональду Трампу перед предстоящим выдвижением кандидата от Республиканской партии на выборы президента США 2024 года, однако на Уолл-Стрит сомневаются в его успехе. Об этом пишет Politico, поговорив с несколькими банкирами, адвокатами и политическими консультантами.

«На данный момент Десантис, безусловно, лучший вариант, чем Трамп. Но он действительно слабый вариант», — сказал руководитель одного из нью-йоркских банков.

По его словам, многие уже смирились с тем, что придется снова выбирать между Трампом и действующим президентом, демократом Джо Байденом (в апреле он объявил, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году). «То, с чем мы, вероятно, столкнемся, — это выбор между парнем, который очень стар и хочет повысить наши налоги и все перерегулировать, и парнем, который старается избежать тюрьмы», — сказал собеседник издания.

Politico напоминает, что Десантиса критикуют из-за его конфликта с Disney: в прошлом году компания выступила против поддержанного им закона HB 1557, также известного как «Не Говори Гей», который запрещает обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальных школах Флориды. Политик обвинил Disney в навязывании woke-идеологии (ЛГБТ, феминизм и левая политика в целом). В конце февраля Десантис подписал законопроект, который дает ему контроль над самоуправляющимся округом Walt Disney World, а компания в ответ подала на губернатора в суд, обвинив в «кампании мести со стороны правительства».

Десантис еще не объявлял о решении участвовать в президентской гонке в 2024 году, при этом с начала года губернатор Флориды провел несколько публичных мероприятий. В январе он выступил перед полицейскими в Нью-Йорке, пригородах Филадельфии и Чикаго и организовал выездное мероприятие для доноров со всей страны в отеле Four Seasons в Палм-Бич (штат Флорида), передавал NBC. Весной он начал турне по городам США в поддержку своей книги «Мужество быть свободным».

Трамп в марте назвал губернатора Флориды своим главным конкурентом на выдвижение в качестве кандидата от республиканцев. Месяцем позже Трамп заявил, что Десантису следует отказаться от участия в праймериз, так как это «принесет только вред и раздор в Республиканскую партию».

Как передавал Bloomberg, Трамп пытался собрать компромат на Десантиса и его жену Кейси. По данным агентства, сторонники экс-президента стремятся запятнать его настолько, чтобы это повлияло на рейтинг и поддержку среди республиканцев. Команда политика попытается представить Десантиса кандидатом от истеблишмента и «республиканцем только по названию».

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Традиционно они проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года. О своем намерении баллотироваться от республиканцев, помимо Трампа, объявили экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами.