«Оппонент Трампа» упразднил автономию Диснейленда после спора о геях

В округе Walt Disney World во Флориде появился новый шериф. Губернатор штата Десантис должен назначить совет для надзора за госуслугами, которые округ предоставляет в тематических парках

Фото: Marc Rasmus / http://imagebroker.com/#/search/ Global Look

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал законопроект, который дает ему контроль над самоуправляющимся округом Walt Disney World, тем самым выполнив обещание «наказать» компанию за ее несогласие с законом «Не говори о геях». Об этом сообщает France 24.

Десантис должен назначить совет из пяти членов для надзора за государственными услугами, которые округ Walt Disney World предоставляет в своих обширных тематических парках во Флориде.

«Сегодня корпоративному царству наконец-то приходит конец. В городе новый шериф, и подотчетность будет в порядке вещей», — сказал он на церемонии подписания законопроекта в Лейк-Буэна-Виста.

В марте 2022 года Walt Disney World публично выступил против поддержанного Десантисом флоридского закона HB 1557, также известного как «Не Говори Гей», который запрещает обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальных школах.

После этого Десантис обвинил Disney в навязывании woke-идеологии (ЛГБТ, феминизм и левая политика в целом). Он быстро предпринял меры, предписав законодательному органу, в котором доминирует Республиканская партия, распустить самоуправляющийся округ.

Палата представителей штата проголосовала за принятие закона об отмене статуса самоуправления в районе Риди-Крик, где находится развлекательный парк и пляжная зона компании.

В феврале 2023 года губернатор призвал законодателей вернуться в Капитолий на еще одну специальную сессию, чтобы завершить передачу контроля над округом штату.

«Мне не нравится, что данная повестка получает особенное внимание и распространение в моем штате», — пояснил Десантис. В интервью Fox News он усомнился, что Уолт Дисней оценил бы то, что сейчас происходит в этой компании.

Тематический парк The Walt Disney Company с момента основания в 1967 году обладал правом самоуправления. Это подразумевает, что парк развивает инфраструктуру за свой счет.