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Bloomberg сообщил о сборе Трампом компромата на главного соперника

Bloomberg: Трамп собирает компромат на главного соперника Десантиса и придумывает прозвища

Команда экс-президента США Дональда Трампа пытается собрать компромат на губернатора Флориды Рона Десантиса, его главного соперника в Республиканской партии, и его жену Кейси, сообщает Bloomberg.

Трамп также придумывает ему новые прозвища: «Рон Бесчестный», «Рон ДеИстеблишмент», «Крошечный Ди». При этом вялый подход экс-президента к предвыборной кампании обеспокоил некоторых сторонников. Тот поспешил заверить, что относится к кампании всерьез и она набирает обороты, а также анонсировал ряд мероприятий со своим участием.

Сторонники бывшего американского лидера стремятся запятнать губернатора настолько, чтобы это повлияло на его рейтинг и поддержку среди республиканцев, сообщает агентство. Двое из главных помощников Трампа в предвыборной кампании ранее работали на Десантиса.

Сторонники надеются представить губернатора кандидатом от истеблишмента и «республиканцем только по названию», а бывшего президента — популистом-аутсайдером.

Такую же стратегию, вплоть до уничижительных прозвищ для соперников, Трамп использовал и в 2016 году.

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