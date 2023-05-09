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ТАСС узнал о седьмом иностранном лидере, который приедет на парад Победы

ТАСС: на парад Победы в Москву приедет президент Туркмении Сердар Бердымухамедов
На парад Победы в Москву приедет туркменский президент Бердымухамедов. Согласие также дали Пашинян, Лукашенко, Токаев, Жапаров, Мирзиёев и Рахмон. Они вместе с Путиным возложат цветы к могиле Неизвестного солдата
Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов (Фото: turkmenistan.gov.tm)

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял приглашение посетить парада Победы 9 мая в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Его прибытие ожидается к утру», — уточнил собеседник агентства.

Согласие посетить парад также дали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Белоруссии Александра Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян.

В параде примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники, среди них будут участники военной операции на Украине, его начала планируется на 10:00 мск. В Москве также запланирован праздничный салют.

Президент Владимир Путин возложит вместе с иностранными лидерами цветы к могиле Неизвестного солдата и проведет затем неформальный завтрак. Он также выступит на параде, но содержание его речи в Кремле раскрывать отказались. Там также заверили, что принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

В 2022 году российские власти не приглашали иностранных лидеров на парад в Москву в честь 77-летия Победы, тогда Кремль пояснил: «Дело в том, что это не юбилейная дата». В 2023 году празднуется 78-летие со дня победы над нацизмом.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сердар Бердымухамедов Туркмения Парад Победы 9 Мая парад 9 мая
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