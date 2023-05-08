Кремль заявил о принятии всех необходимых мер безопасности на параде

Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы, который должен пройти 9 мая на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого», — сказал Песков.

Материал дополняется