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США заявили о помощи Туркмении в получении выгод от санкций против России

Госдеп: США намерены помочь Туркмении получить выгоду от санкций против России
Вашингтон работает с правительством Туркмении, чтобы бизнес в стране ощутил как можно меньший эффект этого санкционного режима против России, заявили в Госдепартаменте
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

США намерены помочь властям Туркмении и местному бизнесу в получении выгод от санкций против России. Об этом заявил помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад.

«Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы оказать им содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима», — сказал он в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Он отметил, что риски для экономики Туркменистана «очень небольшие», так как у Ашхабада нет большого сотрудничества с Москвой в области обороны, а также у страны нет серьезных связей с российскими олигархами. Единственной сферой, которая может столкнуться со сложностями, являются банковские операции через Россию, подчеркнул Лу.

Помощник госсекретаря США напомнил, что самые крупные российские банки в Казахстане были проданы казахстанским владельцам. «Альфа Банк и Сбербанк теперь в Казахстане являются казахстанскими банками, то есть казахстанские бизнесмены получили выгоду от того, что приобрели банки, которые принадлежали российским бизнесменам», — пояснил он.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России жесткие санкции. Российские власти неоднократно говорили, что санкции наносят больший ущерб тем, кто их вводит, чем Москве.

Так, в конце октября президент России Владимир Путин заявил, что по словам российских экспертов, пик связанных с санкциями трудностей пройден и страна в целом адаптировалась к новым условиям. Он отметил, что теперь российская экономика будет развиваться на «более устойчивой, более суверенной платформе».

Путин счел, что экономика страны стала гораздо более гибкой и адаптивной. «Мы понимаем и видим сложности среднесрочного периода. Мы понимаем, что мы не можем все производить», — добавил глава государства, но уточнил, что обрушить российскую экономику западным странам не удалось.

В середине июня Путин и туркменский президент Сердар Бердымухамедов подписали декларацию об углублении стратегического партнерства двух стран.

В документе зафиксированы приоритеты совместной работы в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях, в сферах биологической и информационной безопасности, в правовой сфере, в области транспорта и энергетики.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
США Туркмения санкции Россия
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