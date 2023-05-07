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В Белгородской области обстреляли село Сподарюшино

Белгродский губернатор Гладков сообщил об обстреле село Сподарюшино, пострадавших нет

В ночь на 7 мая под обстрел с украинской стороны попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Самое главное — пострадавших нет. Сильно повреждено одно частное домовладение: разрушена стена, выбиты окна и посечена крыша. Также есть повреждения газопровода и линии электропередачи», — добавил Гладков.

Гладков добавил, что на месте происшествия находится глава округа Геннадий Бондарев, а оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

6 мая губернатор сообщил, что под обстрел вновь попал город Шебекино, один человек пострадал.

В Белгородской области обстреляли село Сподарюшино
В Белгородской области обстреляли село Сподарюшино

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