Гладков заявил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Казначеевка в Валуйском городском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла», — написал Гладков.

Также, по его словам, под обстрел попало село Бирюч, там повреждены одно частное домовладение и линия электропередачи. Кроме того, система ПВО сбила ракету над городом Валуйки, добавил глава региона.

Валуйский городской округ на западе граничит с Харьковской областью Украины.

Это уже второй за день обстрел Белгородской области. Днем 8 мая дважды попал под обстрел город Шебекино. Один из снарядов упал рядом с тремя многоквартирными домами, там выбиты окна, повреждены балконы, сообщал Гладков. Второй снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом, в результате были повреждены его фасад и кровля, выбиты стекла, загорелся один автомобиль, еще две машины получили сильные повреждения, добавил он.

Кроме того, пострадали пять человек, двое от госпитализации отказались, у всех них колотые ранения легкой степени тяжести, уточнил губернатор региона.