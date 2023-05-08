Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
500 км в неделю: как миллиардер Макс Левчин полюбил велоспорт Pro, 13:58
Глава МВД Турции заявил, что Анкара не обращает внимания на слова Байдена Политика, 13:56
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:52
Гладков сообщил о двух обстрелах Шебекино Политика, 13:48
Наибольший доход пайщикам в апреле принесли акции российских компаний Бизнес, 13:46
Путин пообещал помощь пострадавшим от природных пожаров Общество, 13:43
Третий иностранный лидер решил приехать на парад в Москву Политика, 13:42
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Чемпион Олимпиады-2012 по волейболу Волков объявил о завершении карьеры Спорт, 13:28
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:14
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:10
Лидер «Спартака» назвал «самого скрытого провокатора» в РПЛ Спорт, 13:10
Песков призвал различать диверсантов и «ни черта не понимающую» молодежь Политика, 13:08
Чернышенко пожелал донецкому «Шахтеру» сыграть с «Зенитом» за золото РПЛ Спорт, 12:59
Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме Грузии и Молдавии Политика, 12:41
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о двух обстрелах Шебекино

Губернатор Белгородской области Гладков: Шебекино дважды попало под обстрел

Город Шебекино Белгородской области дважды попал под обстрел 8 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В первый раз пострадавших и повреждений не было, во второй — ранения получили четыре человека.

«Один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ. Подомовой обход территории продолжается», — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что второй снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом, там обошлось без пострадавших. Сильно повреждены, фасад и кровля, выбиты стекла, уточнил он. Один автомобиль горит, пожарные приступили к тушению, еще две машины получили сильные повреждения.

В предыдущий раз Гладков сообщал об обстреле Шебекино 6 мая. По его словам, «ВСУ обстреляли самый центр города из ствольной артиллерии». В результате пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильно повреждены кровли, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий», — писал Гладков.

Гладков сообщил о двух обстрелах Шебекино
Гладков сообщил о двух обстрелах Шебекино

Читайте на РБК Pro
Наши люди на Балканах: как россияне открывают бизнес в Сербии
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
«Часть кризиса позади». Продолжится ли череда крахов банков США
Игра не по правилам: сможет ли Запад выдержать конкуренцию с Китаем
Теги
Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков обстрел
Материалы по теме
Гладков сообщил об обстреле села Устинка
Политика
Гладков сообщил о пострадавшей после обстрела села Мурома
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter