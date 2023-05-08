Гладков сообщил о двух обстрелах Шебекино

Город Шебекино Белгородской области дважды попал под обстрел 8 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В первый раз пострадавших и повреждений не было, во второй — ранения получили четыре человека.

«Один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ. Подомовой обход территории продолжается», — написал он в телеграм-канале.

Гладков добавил, что второй снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом, там обошлось без пострадавших. Сильно повреждены, фасад и кровля, выбиты стекла, уточнил он. Один автомобиль горит, пожарные приступили к тушению, еще две машины получили сильные повреждения.

В предыдущий раз Гладков сообщал об обстреле Шебекино 6 мая. По его словам, «ВСУ обстреляли самый центр города из ствольной артиллерии». В результате пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и правого плеча, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Есть два прямых попадания в здание торгового центра и школы, сильно повреждены кровли, также есть прилеты на территорию одного из промышленных предприятий», — писал Гладков.