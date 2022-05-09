Зеленский в посте про 9 мая разместил фото военного с символикой СС

Фотография военного с нацистской символикой исчезла из поста президента Украины Владимира Зеленского, позже ее убрали некоторые Telegram-каналы, которые перепостили публикацию

Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале пост про День Победы, к которому прикрепил фотографию военного, у которого была нашивка с символикой немецкой дивизии СС «Мертвая голова».

Пост был опубликован в канале Зеленского в 14:19 мск 9 мая.

«В День Победы над нацизмом мы сражаемся за новую победу. Путь к ней труден, но мы не сомневаемся, что победим», — написал украинский лидер.

К этой публикации изначально были прикреплены девять изображений, на первом из них показан мужчина с оружием и нашивкой с символикой «Мертвой головы» — черепом и костями. Позднее фото мужчины исчезло из поста Зеленского. Сейчас там остался тот же текст, но уже восемь иллюстраций.

Увидеть первую версию поста можно с помощью сервиса для статистики в Telegram Tgstat: у каналов, сделавших репост до того, как из сообщения Зеленского убрали одно фото, кадр с военным с символикой СС остался.

Изначальную версию публикации Зеленского в Telegram репостнули партия «Слуга народа» и украинский телеканал «Прямой», а также канал «Бабель» (в распоряжении РБК есть скриншоты). Позднее фото мужчины с нацистской символикой пропали и из этих Telegram-каналов.

На момент публикации пост с Зеленского, где показан военный с символикой СС, размещен в первоначальном виде в Telegram-канале «РБК Украина» (издание не имеет отношения к российскому РБК с 2010 года).

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Пропаганда и демонстрация нацистской символики запрещена на Украине с 2015 года. При этом в 2021 году в центре Киева состоялся марш националистов в память о дивизии СС «Галичина». В получасовом шествии в присутствии полиции приняли участие около 100 человек. Мероприятие тогда резко осудили в Израиле и России.

Российские власти неоднократно заявляли об открытых проявления нацизма на Украине и критиковали Киев за многочисленные притеснения в отношении русского языка и русскоговорящего населения. МИД России также называл украинские власти «неонацистским режимом».

Украинский президент Владимир Зеленский отвергал, что на Украине популярна нацистская идеология. В своем обращении к россиянам в первый день спецоперации России на Украине он заявил: «Вам говорят, что мы нацисты, но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 млн жизней». 9 мая Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом и заявил, что Киев никому не отдаст «ни клочка своей истории». «Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции, победили нацизм. И мы никому не дадим присвоить эту победу», — сказал он.

С 2015-го государственным праздником на Украине вместо Дня Победы считается День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. В видеообращении по случаю Дня памяти Зеленский говорил, что самым важным словом сейчас является слово «мир» и фраза «никогда снова». Мы знали цену, которую заплатили за эту фразу наши предки, знали, как важно уберечь ее и передать потомкам, но и не подозревали, что наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, которые, как оказалось, являются истиной далеко не для всех», — сказал Зеленский.

Россия начала операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин среди целей боевых действий называл защиту населения Донбасса, а также «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, в стране объявлено военное положение.