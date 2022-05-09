В нескольких регионах России отменили воздушную часть Парада Победы

Воздушую часть парада отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. Ранее из-за плохих погодных условий отказались от воздушного парада и в Москве

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Воздушную часть парада на День Победы отменили в нескольких российских регионах. Об этом сообщают агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) и издание «Фонтанка.ру».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре», — заявили в ЦВО.

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В Санкт-Петербурге авиапарад был отменен по такой же причине — «погодные условия на аэродромах взлета», пишет «Фонтанка.ру». В параде, который состоялся на Дворцовой площади, приняли участие 4,1 тыс человек, в том числе курсанты военных вузов и силовики, а также около 80 единиц техники. В воздушной части парада планировалось участие 14 самолетов и вертолетов.

В Москве организаторы парада также отказались от использования авиации, сославшись на погоду. Опрошенные РБК синоптики накануне говорили, что погодные условия во время проведения парада будут сложными, но не помешают провести летную часть.

В параде в столице приняли участие 11 тыс. военных, в том числе участники спецоперации на Украине, а также 131 боевая машина. На параде не было лидеров зарубежных стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что в этом году их не приглашали на празднование Дня Победы в Москве, поскольку в этом году дата не является юбилейной.

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На юге России авиапарад намеревались провести в Ростовской области, 5 мая в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что Ростов-на-Дону станет единственным городом на юге страны где пройдет воздушная часть парада 9 мая. Однако, как следует из трансляции праздничного парада, которая велась на YouTube-странице администрации Ростовской области, воздушная часть проведена не была.

РБК обратился за комментарием в Минобороны.

Гидрометцентр России в прогнозе погоды пишет, что 8 и 9 мая по европейской части России будет проходить атмосферный фронт, который пришел через северо-запад страны с севера Европы. Синоптики прогнозировали на праздничные дни усиление ветра до 15-18 м/с и дожди, местами с грозами.

Гидрометцентр также сообщает о порывах ветра до 15-18 м/с в Ростовской области, сильном ветре в регионах Приволжского федерального округа, а также порывах ветра и повышенной пожароопасности в регионах Сибирского федерального округа.

Аэропорты 11 городов, преимущественно на юге России, не принимают пассажирские самолеты с начала военной операции на Украине. Росавиация признала воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной и периодически продляет ограничения на полеты. Закрытыми до 13 мая останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты.