Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Российский магазин приложений NashStore запустили для разработчиков Технологии и медиа, 12:00
Володин заявил, что Россия не позволит переписать историю войны Политика, 11:57
В нескольких регионах России отменили воздушную часть Парада Победы Политика, 11:43
Агент Рассказова ответил на вопрос о будущем защитника в «Спартаке» Спорт, 11:30
Маск поспорил с Рогозиным о нацистах Политика, 11:26
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 11:26
Бренд успокаивающий: какие месседжи сегодня хочет видеть потребитель Pro, 11:16
Путин подписал указ о местах в вузах для детей участников спецоперации Политика, 11:00
От лошадей до Aurus: на чем принимали парады Победы Авто, 10:56
Reuters узнал о разногласиях США и МЭА по выпуску нефти из запасов Экономика, 10:54
Путин на параде Победы назвал операцию на Украине «упреждающим отпором» Политика, 10:45
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 10:38
Путин призвал не допустить повторения глобальной войны Политика, 10:31
Путин заявил, что ветеранам из США не дали приехать на парад в Москву Город, 10:29
Политика ,  
0 

В нескольких регионах России отменили воздушную часть Парада Победы

Воздушую часть парада отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. Ранее из-за плохих погодных условий отказались от воздушного парада и в Москве
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Воздушную часть парада на День Победы отменили в нескольких российских регионах. Об этом сообщают агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) и издание «Фонтанка.ру».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на аэродромах вылета авиационная техника не принимала участие в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре», — заявили в ЦВО.

Video

В Санкт-Петербурге авиапарад был отменен по такой же причине — «погодные условия на аэродромах взлета», пишет «Фонтанка.ру». В параде, который состоялся на Дворцовой площади, приняли участие 4,1 тыс человек, в том числе курсанты военных вузов и силовики, а также около 80 единиц техники. В воздушной части парада планировалось участие 14 самолетов и вертолетов.

В Москве организаторы парада также отказались от использования авиации, сославшись на погоду. Опрошенные РБК синоптики накануне говорили, что погодные условия во время проведения парада будут сложными, но не помешают провести летную часть.

В параде в столице приняли участие 11 тыс. военных, в том числе участники спецоперации на Украине, а также 131 боевая машина. На параде не было лидеров зарубежных стран. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что в этом году их не приглашали на празднование Дня Победы в Москве, поскольку в этом году дата не является юбилейной.

Парад Победы в Москве. Видео
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Фото: Andrew Teoh / Unsplash Выхода нет: как законно провести сокращение
Инструкции
Pro
Кругом одни клоны: как заработать на копировании чужого бизнеса
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды
Инструкции
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Фото: Христофоров Валерий / ТАСС Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков
Прогнозы

На юге России авиапарад намеревались провести в Ростовской области, 5 мая в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что Ростов-на-Дону станет единственным городом на юге страны где пройдет воздушная часть парада 9 мая. Однако, как следует из трансляции праздничного парада, которая велась на YouTube-странице администрации Ростовской области, воздушная часть проведена не была.

РБК обратился за комментарием в Минобороны.

Гидрометцентр России в прогнозе погоды пишет, что 8 и 9 мая по европейской части России будет проходить атмосферный фронт, который пришел через северо-запад страны с севера Европы. Синоптики прогнозировали на праздничные дни усиление ветра до 15-18 м/с и дожди, местами с грозами.

Гидрометцентр также сообщает о порывах ветра до 15-18 м/с в Ростовской области, сильном ветре в регионах Приволжского федерального округа, а также порывах ветра и повышенной пожароопасности в регионах Сибирского федерального округа.

Аэропорты 11 городов, преимущественно на юге России, не принимают пассажирские самолеты с начала военной операции на Украине. Росавиация признала воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной и периодически продляет ограничения на полеты. Закрытыми до 13 мая останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Симферополя и Элисты.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
При участии
Алена Прохоренко
День Победы парад ВВС непогода отмена регионы
Материалы по теме
Путин заявил, что ветеранам из США не дали приехать на парад в Москву
Политика
Парад Победы в Москве. Видео
Политика
На Дальнем Востоке прошли первые парады Победы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter