Порошенко назвал историческим решение Рады принять закон о языке

Президент Украины Петр Порошенко назвал историческим решение Верховной рады принять закон об украинском языке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Принятие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — это действительно историческое решение», — заявил Порошенко.

Украинский лидер поставил данное событие в один ряд с восстановлением армии страны и получением автокефалии Православной церковью Украины. По его словам, данный закон стал еще одним шагом к «ментальной независимости» украинцев.

Ранее 25 апреля Верховная рада утвердила закон, который закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими. За документ проголосовали 278 из 450 депутатов.