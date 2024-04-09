Полпред президента заявил о факторе Казахстана в паводках

Для решении проблемы паводков в Курганской и Тюменской областях необходимо согласовать сброс воды в системах водохранилищ Казахстана, заявил Владимир Якушев. С марта там в зоне бедствия оказались несколько населенных пунктов

Владимир Якушев (Фото: Максим Слуцкий / фотохост-агентство ТАСС)

В ситуации с паводками в Курганской и Тюменской областях необходимо учитывать такой фактор, как система водохранилищ в Казахстане, откуда сброс воды «должен быть более согласован», заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в эфире ЧЭЗ на телеканале РБК.

«Когда у нас вот такие вот зимы и когда у нас достаточно большое количество снега, и в водохранилище скапливается достаточно большой запас воды, то нам есть в этом плане, что отработать с нашими коллегами [из Казахстана], чтобы сброс водохранилищ этой воды был более согласован, правильным и более ровным», — сказал он. По его словам, в случае корректировки сбросов проблем с паводками в Курганской и Тюменской областях можно избежать.

Масштабные паводки затронули и сам Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал их крупнейшим стихийным бедствием по масштабам и последствиям за последние 80 лет. В десяти областях, в том числе Атырауской на западе Казахстана, объявлен режим ЧС местного масштаба. 9 апреля ситуацию с паводками Путин и Токаев обсудили в телефонном разговоре. Video

Якушев рассказал также о напряженной обстановке в Кургане, так как там готовятся к «большой воде». «По предварительным оценкам, это исторический максимум. Поэтому дополнительно отсыпаются те участки, где есть основания полагать, что высота дамбы будет недостаточной. Произведена необходимая мобилизация сил и средств. Все идет в напряженном графике, как это должно быть при подготовке к большой воде», — сообщил полпред.

По его словам, у дамбы в районе Кировского моста есть «узкое место», там идут работы по ее укреплению. «За тот объем воды, как себя поведет природа, наверное, поручаться на 100% мы не можем», — добавил он.

Якушев сообщил, что в Курганскую область сегодня начнут поступать плавучие средства из Федерального агентства по государственным резервам. После отработки чрезвычайной ситуации там группу спасателей планируют направить в Тюменскую область, где также ожидают паводки. По его словам, в федеральный центр регионы будут обращаться за финансовой помощью после оценки общего объема ущерба от стихии. Полпред не увидел необходимости повышать региональный ЧС до федерального в сложившейся ситуации.

«Этого правового режима вполне достаточно, чтобы практически реагировать на все», — сказал он.

Комментируя предупреждения Гидрометцентра в марте о половодье в Курганской области из-за большого снежного покрова, Якушев назвал «адекватными» действия региональных властей. Он выразил сожаления о том, что эти прогнозы «совсем недавно поменялись в худшую сторону». На вопрос о возможных проверках по итогам половодья полпред анонсировал «обсуждения в рамках правительственной комиссии». «Здесь мы должны выступать как партнеры, а не только как контролеры и люди, которые только проверяют. Все, что касается регионов, они максимально сегодня задействовали все ресурсы и все средства, в том числе и региональные бюджеты начинают уже тратиться», — сказал он.

4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС из-за паводков, на следующий день в Орске произошел прорыв дамбы после повышения уровня воды в реке Урал. В регионе затопило более 10 тыс. жилых домов. В Оренбурге ожидают пик уровня воды в Урале 10 апреля. Из-за угрозы паводков также ввели режим ЧС в некоторых районах Тюменской, Курганской и Самарской областей.

С середины марта паводки затапливают населенные пункты Казахстана, в десяти областях был объявлен режим ЧС местного масштаба. Президент республики Касым-Жомарт Токаев называл их крупнейшим стихийным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 лет.