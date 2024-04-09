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Потоп в Орске ,  
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Путин обсудил с Токаевым паводки в России и Казахстане

Путин обсудил с Токаевым ситуацию с паводками в России и Казахстане
Сюжет
Потоп в Орске
Паводки накрыли населенные пункты в нескольких областях Казахстана, а также в Оренбургской области России. В Тюменской и Курганской областях объявили режим ЧС из-за угрозы затоплений
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поговорил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым и обсудил с ним ситуацию с паводками в Казахстане и российских приграничных регионах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств отметили, что профильные ведомства и службы двух стран «совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования». Президенты договорились дать указания и активизировать работу по борьбе с паводками.

Паводки начали затапливать населенные пункты Казахстана в середине марта. Токаев назвал паводки крупнейшим стихийным бедствием по масштабам и последствиям за последние 80 лет. В десяти областях, в том числе Атырауской на западе Казахстана, объявлен режим ЧС местного масштаба.

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В пунктах временного размещения находится 7,2 тыс. человек, в том числе 2,7 тыс. детей. Подтопленными остаются 3,7 тыс. частных жилых домов в семи областях. Размыло 105 автомобильных дорог, 65 населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения. В аварийно-спасательных работах участвуют свыше 16 тыс. человек.

В России из-за паводков подтоплены населенные пункты Оренбургской области. В регионе затоплены более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков. Жителей домов в зоне подтопления эвакуировали. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Орске, где прорвало дамбу.

В Курганской области действует режим ЧС из-за риска подтопления населенных пунктов. В зонах возможного затопления объявили превентивную эвакуацию. К паводку также начали готовиться в Тюменской области.

Путин поручил создать специальную правительственную комиссию из-за паводков. Ее возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Утром 9 апреля глава МЧС прибыл в Оренбург.

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Персоны
Яна Ломакина
Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин телефонный разговор Казахстан паводки
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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