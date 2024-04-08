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Потоп в Орске ,  
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В Тюменской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводков

Губернатор Моор: в Тюменской области заблаговременно вводится режим ЧС
Сюжет
Потоп в Орске
Режим ЧС в Тюменской области решили ввести заранее, это позволит быстрее реагировать, заявил Моор, подчеркнув, что пока ситуация под контролем. Он добавил, что в Росгидромете дают неблагоприятный прогноз по паводку
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Тюменской области «заблаговременно» устанавливают режим ЧС, сообщил губернатор Александр Моор.

«Обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая. Мы наблюдаем естественный, постепенный подъем уровня воды за счет таяния снега и льда. Но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку», — сказал он.

Специалисты прогнозируют высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол. Режим ЧС позволит властям быстро реагировать на обстановку, объяснил Моор: у оперативных служб появится больше полномочий для защиты населения.

В целом, заявил губернатор, подготовка к паводку в регионе прошла в плановом режиме: проводились учения в муниципалитетах, в группировку реагирования вошли более 12 тыс. человек. Власти готовы задействовать более 2,6 тыс. единиц техники и порядка 200 плавсредств. Моор поручил главам районов обеспечить пункты временного размещения и объяснить жителям опасность ситуации.

«Мы держим ситуацию на контроле, но надо всем быть готовыми к любому развитию ситуации», — заключил губернатор.

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Паводковая ситуация в России ухудшилась в конце марта, тогда в ряде регионов ввели режим повышенной готовности, в некоторых населенных пунктах вводили режим ЧС местного значения. Всего подтопления произошли в 39 регионах, самая напряженная ситуация в Оренбуржье. 4 апреля режим ЧС регионального характера ввели в Оренбургской области, после прорыва дамбы в Орске и приближения уровня воды в Урале до опасного значения у Оренбурга ему придали федеральное значение.

Накануне, 7 апреля, президент Владимир Путин поручил Моору и губернатору Курганской области Вадиму Шумкову заранее принять меры в связи с возможной эвакуацией из-за угрозы подтопления. Он призвал объяснить жителям «необходимость заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды». После докладов губернаторов и представителей профильных ведомств 8 апреля президент поручил правительству создать спецкомиссию в связи с паводком.

МЧС предупредило об угрозе подтопления территорий в Тюменской области из-за растущего уровня воды в реках Тобол и Ишим и призвало жителей заранее эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды. В зоне наиболее высокого риска оказались город Ишим на юге области, а также села Ильинка, Викулово и Абатское.

Ведомство решило сосредоточить силы в Тюмени, направить туда вертолеты Ми-26 для эвакуации и доставки грузов в город, объяснив это угрозой затопления целых районов. По словам главы Росгидромета Игоря Шумакова, уровень воды в реке Ишим превысит неблагоприятную отметку 15–16 апреля, а к 20 числу достигнет опасного уровня. «Пик паводка на всем протяжении от Ильинки до Ишима мы ожидаем 23–25 апреля, причем это будет превышение исторических максимумов на 1,5–4,4 м», — предупредил он.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Моор Тюменская область режим ЧС паводок
Материалы по теме
МЧС предупредило о риске затопления районов Тюмени
Общество
МЧС призвало эвакуироваться жителей регионов с угрозой подтоплений
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Политика
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