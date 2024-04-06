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Токаев заявил о самом крупном стихийном бедствии за 80 лет

Токаев назвал паводки самым крупным за 80 лет стихийным бедствием в Казахстане
Из-за паводков в десяти областях Казахстана объявлен режим ЧС. Из пострадавших районов эвакуировали десятки тысяч жителей. В городе Кульсары на западе страны подтопило более 2,5 тыс. домов. Токаев призвал «извлечь уроки»
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Паводки в Казахстане стали самым крупным стихийным бедствием по масштабам и последствиям за последние 80 лет, заявил в обращении к гражданам президент Касым-Жомарт Токаев. Он назвал нынешнюю ситуацию природной катастрофой, «равной которой не было многие годы».

В десяти областях, в том числе Атырауской на западе Казахстана, объявлен режим ЧС местного масштаба. В этом регионе река Жем вышла из русла и затопила республиканскую трассу, в городе Кульсары подтопленными оказались более 2,5 тыс. домов. В МЧС сообщили, что из населенного пункта эвакуировали 12 тыс. человек. Местные власти также предупредили о риске затопления города Атырау.

Токаев заявил о самом крупном стихийном бедствии за 80 лет
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Всего по состоянию на утро 6 апреля в шести областях затопило более 3 тыс. домов, сообщает МЧС. Из пострадавших районов спасли и эвакуировали 46,7 тыс. человек.

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В Казахстане создали республиканский штаб по ликвидации последствий паводков, который возглавил премьер Олжас Бектенов. Токаев поручил Минобороны направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

Президент пообещал, что пострадавшим окажут материальную помощь и компенсируют ущерб. Он призвал «извлечь уроки» из паводков: «Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе».

В конце марта Токаев объявил выговоры нескольким чиновникам за то, что они не приняли своевременных мер в связи с паводками, и сменил вице-премьера по вопросам ЧС.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Казахстан Касым-Жомарт Токаев паводки
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