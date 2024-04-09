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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль пригрозил Турции обратиться к «друзьям» в США

Израиль пригрозил Турции санкциями за ограничение экспорта Анкарой
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль из-за его действий в секторе Газа. МИД еврейского государства пообещал ответ и со своей стороны, и со стороны «друзей» Израиля — США и других стран
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

В ответ на экспортные ограничения со стороны Турции Израиль введет свои санкции, а также попросит американскую сторону прибегнуть к ограничительным мерам, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, передает The Times of Israel.

По его словам, Анкара своими действиями нарушила торговые соглашения с Тель-Авивом, ввиду чего Израиль собирается подготовить «обширный список» турецких товаров, которые запретит экспортировать на свою территорию.

Помимо этого, еврейское государство «обратится к произраильским странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию и предотвратить импорт продукции из Турции», а также попросит «своих друзей в американском Конгрессе изучить нарушение Турцией законов о бойкоте против Израиля и ввести соответствующие санкции».

По мнению Каца, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поддерживая палестинскую группировку ХАМАС, «в очередной раз приносит в жертву экономические интересы народа Турции».

The Times pf Israel со ссылкой на данные Союза турецких экспортеров и Turkstat пишет, что в прошлом году экспорт Турции в Израиль составил $5,4 млрд, годом ранее — $7 млрд.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Ранее министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров до прекращения огня в секторе Газа и обеспечения достаточного и бесперебойного потока гуманитарной помощи в регион. В списке оказались изделия из алюминия, меди, стали, цемент, строительная техника, моторные масла, минеральные удобрения, авиационный бензин и топливо и т. д.

Турецкая сторона не раз критиковала Израиль за его действия в секторе Газа. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган называл атаки на палестинский регион «резней», он также отказался от общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которого называл «мясником сектора Газа». Переговоры Эрдоган называл наиболее благоприятным путем прекращения конфликта.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Турция экспорт торговая война
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