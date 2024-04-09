Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе

Турция ввела ограничения на экспорт 54 товаров в Израиль, «на первом этапе» эта мера коснется в том числе авиационного топлива, моторных масел и минеральных удобрений. Санкции будут действовать до прекращения огня в секторе Газа

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Министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров до прекращения огня в секторе Газа, передает Yirmidort со ссылкой на заявление торгового ведомства.

В министерстве подчеркнули, что число палестинцев, «погибших в результате тотальной резни», уже превысило 33 тыс., а число раненых достигло 100 тыс. человек. Вместе с тем люди в секторе Газа продолжают умирать от голода, распространяются эпидемические заболевания.

Как отметили в турецком Минторге, Анкара с октября прошлого года пытается найти мирное разрешение конфликта, однако израильские власти «продолжают грубо нарушать международное право». В связи с этим Турция приняла решение ограничить экспорт в Израиль 54 товаров «на первом этапе». Среди них:

алюминиевые профили и провода;

медные профили, стержни и проволока;

стальные трубы, фитинги, профили и катанка;

цемент (в том числе блоки и плиты);

экскаваторы и иная строительная техника;

гидравлические и минеральные масла;

моторные масла;

минеральные удобрения;

химикаты, используемые при обработке металлов;

пластиковые трубы;

авиационный бензин и авиационное топливо;

кирпичи;

клеи и др.

Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в регион, добавили в министерстве.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган спустя месяц после начала войны между Израилем и ХАМАС заявил, что отказался от общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. «Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов», — сказал Эрдоган.

Впоследствии он неоднократно обвинял власти Израиля в нарушении международного права, а также сравнивал действия израильской армии в секторе Газа с «резней». «Отключая воду, электричество, блокируя въезды и выезды из города, разрушая его инфраструктуру, разрушая мечети и церкви, <...> лишая людей доступа к их самым насущным гуманитарным потребностям, сбрасывая бомбы на дома, в которых проживают мирные жители <...> Это не война, а резня», — подчеркивал Эрдоган.