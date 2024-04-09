Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе
Министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров до прекращения огня в секторе Газа, передает Yirmidort со ссылкой на заявление торгового ведомства.
В министерстве подчеркнули, что число палестинцев, «погибших в результате тотальной резни», уже превысило 33 тыс., а число раненых достигло 100 тыс. человек. Вместе с тем люди в секторе Газа продолжают умирать от голода, распространяются эпидемические заболевания.
Как отметили в турецком Минторге, Анкара с октября прошлого года пытается найти мирное разрешение конфликта, однако израильские власти «продолжают грубо нарушать международное право». В связи с этим Турция приняла решение ограничить экспорт в Израиль 54 товаров «на первом этапе». Среди них:
- алюминиевые профили и провода;
- медные профили, стержни и проволока;
- стальные трубы, фитинги, профили и катанка;
- цемент (в том числе блоки и плиты);
- экскаваторы и иная строительная техника;
- гидравлические и минеральные масла;
- моторные масла;
- минеральные удобрения;
- химикаты, используемые при обработке металлов;
- пластиковые трубы;
- авиационный бензин и авиационное топливо;
- кирпичи;
- клеи и др.
Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в регион, добавили в министерстве.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган спустя месяц после начала войны между Израилем и ХАМАС заявил, что отказался от общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. «Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов», — сказал Эрдоган.
Впоследствии он неоднократно обвинял власти Израиля в нарушении международного права, а также сравнивал действия израильской армии в секторе Газа с «резней». «Отключая воду, электричество, блокируя въезды и выезды из города, разрушая его инфраструктуру, разрушая мечети и церкви, <...> лишая людей доступа к их самым насущным гуманитарным потребностям, сбрасывая бомбы на дома, в которых проживают мирные жители <...> Это не война, а резня», — подчеркивал Эрдоган.