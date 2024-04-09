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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе

Турция ограничила экспорт 54 товаров в Израиль до прекращения огня в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Турция ввела ограничения на экспорт 54 товаров в Израиль, «на первом этапе» эта мера коснется в том числе авиационного топлива, моторных масел и минеральных удобрений. Санкции будут действовать до прекращения огня в секторе Газа
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров до прекращения огня в секторе Газа, передает Yirmidort со ссылкой на заявление торгового ведомства.

В министерстве подчеркнули, что число палестинцев, «погибших в результате тотальной резни», уже превысило 33 тыс., а число раненых достигло 100 тыс. человек. Вместе с тем люди в секторе Газа продолжают умирать от голода, распространяются эпидемические заболевания.

Как отметили в турецком Минторге, Анкара с октября прошлого года пытается найти мирное разрешение конфликта, однако израильские власти «продолжают грубо нарушать международное право». В связи с этим Турция приняла решение ограничить экспорт в Израиль 54 товаров «на первом этапе». Среди них:

  • алюминиевые профили и провода;
  • медные профили, стержни и проволока;
  • стальные трубы, фитинги, профили и катанка;
  • цемент (в том числе блоки и плиты);
  • экскаваторы и иная строительная техника;
  • гидравлические и минеральные масла;
  • моторные масла;
  • минеральные удобрения;
  • химикаты, используемые при обработке металлов;
  • пластиковые трубы;
  • авиационный бензин и авиационное топливо;
  • кирпичи;
  • клеи и др.

Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит достаточный и бесперебойный поток гуманитарной помощи в регион, добавили в министерстве.

Нетаньяху заявил об уничтожении 80% батальонов ХАМАС в Газе
Политика
Фото:Ahmed Zakot / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган спустя месяц после начала войны между Израилем и ХАМАС заявил, что отказался от общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. «Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов», — сказал Эрдоган.

Впоследствии он неоднократно обвинял власти Израиля в нарушении международного права, а также сравнивал действия израильской армии в секторе Газа с «резней». «Отключая воду, электричество, блокируя въезды и выезды из города, разрушая его инфраструктуру, разрушая мечети и церкви, <...> лишая людей доступа к их самым насущным гуманитарным потребностям, сбрасывая бомбы на дома, в которых проживают мирные жители <...> Это не война, а резня», — подчеркивал Эрдоган.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Израиль санкции экспорт сектор Газа
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