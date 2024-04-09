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ХАМАС отклонил предложения Израиля по перемирию

ХАМАС отклонил предложения Израиля по перемирию после переговоров в Каире

Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложения Израиля по прекращению огня, сообщил Reuters глава Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака.

В воскресенье, 7 апреля, стороны конфликта направили свои делегации на переговоры в Каир, в которых участвовали катарские и египетские посредники, а также директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Мы отвергаем последние предложения Израиля, о которых нам сообщила египетская сторона», — сказал Барака. Другой представитель ХАМАС заявил агентству, что на переговорах не было достигнуто никакого прогресса.

«Мы постоянно работаем над достижением наших целей, в первую очередь над освобождением всех наших заложников и полной победой над ХАМАС», — подчеркнул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам переговоров в Каире. По его словам, дата ввода войск в Рафах, который израильская сторона считает «последним оплотом боевых подразделений ХАМАС», определена. При этом он не уточнил, когда это произойдет.

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