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Потоп в Орске ,  
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Путин отправил в зону паводка еще одного министра

Путин отправил в Оренбургскую область министра строительства Ирека Файзуллина
Сюжет
Потоп в Орске
В Оренбургскую область направили Ирека Файзуллина для «диалога о предстоящей работе властей по восстановлению инфраструктуры». Ранее регион дважды посетил глава МЧС для оценки ситуации с паводками
Владимир Путин и Ирек Файзуллин
Владимир Путин и Ирек Файзуллин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин решил направить в Оренбургскую область министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина, с тем чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры — разрушенных и размытых дорог и главным образом жилья», — заявил он (цитата по ТАСС). Такое решение было принято по итогам телефонного разговора президента и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера о борьбе с паводком и его последствиями.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали о докладах Паслера, губернаторов Курганской и Тюменской областей Вадима Шумкова и Александра Моора, а также главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с паводками.

Утром 9 апреля Куренков во второй раз прибыл в Оренбургскую область после прорыва дамбы в Орске. Он также планирует посетить Курганскую и Тюменскую области, где ожидают наводнение. Первый раз Путин поручил Куренкову приехать в Оренбургскую область 6 апреля.

В Оренбуржье начнут выплачивать помощь пострадавшим от паводка с 8 апреля
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС
4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС из-за паводков, позднее ему придали статус федерального значения. На фоне подъема уровня воды в реке Урал в Орске прорвало дамбу. По состоянию на утро 8 апреля, в регионе затопило более 10 тыс. домов, осуществляется эвакуация населения из опасных зон. Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупреждал о «беспрецедентном наводнении» в ближайшие три дня.

По данным МЧС, возможно затопление шести округов Курганской области, а также повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол. В ведомстве рекомендовали эвакуироваться жителям Тюменской области. В Кремле оценивали ситуацию после прорыва дамбы в Орске как критическую.

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Теги
Юлия Овчинникова
Владимир Путин Ирек Файзуллин Россия Оренбургская область
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